Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına zam müjdesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına zam müjdesi

Ekonomi Haberleri

Aydın Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının en düşük maaşı asgari ücretin yüzde 40 fazlası olan 12 bin 50 lira yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının en düşük maaşı asgari ücretin yüzde 40 fazlası olan 12 bin 50 lira yaptı.

Türkiye'de asgari ücret en son 8 bin 506 lira olarak belirlenirken Aydın Büyükşehir Belediyesi en düşük çalışan maaşını 12 bin 50 lira olarak belirledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir çalışanlarının hayat standartlarını her zaman yüksek tutma gayretinde olduklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu ekonomik şartların her kesimi etkilediğinin altını çizerek, "Fiyatlar çarşıda, pazarda yaz ayları gelmesine rağmen bir türlü düşmüyor. Biz de çalışanlarımızın refahını düşünerek gerekli maaş zammını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Asgari Ücret Türkiye Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title