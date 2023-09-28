Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Pazarda Fiyatların Yüksekliğini İnceledi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli ilçesinde pazar ziyareti gerçekleştirerek vatandaşların ve pazarcı esnafının sorunlarını dinledi. Vatandaşlar yüksek fiyatlar nedeniyle alım güçlerinin düştüğünü ifade ederken, pazarcı esnafı ise akaryakıt maliyetlerinin artmasıyla hayat pahalılığının her geçen gün arttığını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın Nazilli ilçesinde pazar ziyareti gerçekleştirdi. Pazardaki fiyatların çok yüksek olmasından dert yanan vatandaşlar 200 TL ile ancak birkaç kilogram sebze alabildiklerini ifade ettiler. Pazarcı esnafı ise sorunlarının başında akaryakıt maliyetlerinin çok yüksek olmasının geldiğinin altını çizip, hayat pahalılığıyla yaşamanın bedelinin her geçen gün arttığını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın Nazilli ilçesinde pazar ziyareti gerçekleştirdi. Vatandaşlar Çerçioğlu'na uzun zamandır tencerelerini kaynatmakta zorlandıklarını söyledi. Girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğundan yakınan pazarcı esnafı da vatandaşların alım gücü düştüğü için satış yapamadıklarını belirtti.

Vatandaşlar, pazarda kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu'na pazardaki fiyatların çok yüksek olmasından dert yandı. Vatandaşlar, dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 TL ile ancak birkaç kilogram sebze alabildiklerinin altını çizdi. Bunun yüksek enflasyonun yanı sıra düşük alım gücünün de belirtisi olduğunu ifade eden vatandaşlar, uzun zamandır pazar arabalarını dolduramadıklarını söyledi. Pazarcı esnafı ise sorunlarının başında akaryakıt maliyetlerinin çok yüksek olmasının geldiğinin altını çizip, hayat pahalılığıyla yaşamanın bedelinin her geçen gün arttığını belirtti.

Çerçioğlu daha sonra çarşı esnafıyla da bir araya gelerek hayırlı işler dileklerinde bulundu.

Pazar ziyaretinde Çerçioğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve CHP Nazilli İlçe Başkanı Naim Atmaca da eşlik etti.