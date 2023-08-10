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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, toplu taşıma için ÖTV muafiyeti çağrısı yaptı

Ekonomi Haberleri

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların toplu taşımadan ucuz yararlanması için yerel yönetimlerin toplu ulaşımda akaryakıtta ÖTV'den muaf tutulmasını istedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların toplu taşımadan ucuz yararlanması için çağrı yaparak "Yerel yönetimler, toplu ulaşımda akaryakıtta ÖTV'den muaf tutulsun" dedi.

Son günlerde toplu taşıma ücretlerine yapılan zamlar ülke gündeminde yerini korurken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "ÖTV muafiyeti" çağrısı yaptı. Vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden daha ucuza yararlanabilmesi için adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Başkan Çerçioğlu, "Akaryakıtta yaşanan fiyat artışları, toplu ulaşım hizmeti veren belediyelerin maliyetlerinin olağanüstü artmasına neden olmaktadır. Çağrı yapıyorum, yerel yönetimler toplu ulaşımda akaryakıtta ÖTV'den muaf tutulsun. Vatandaşımız toplu ulaşım hizmetlerinden daha da ucuza yararlansın" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu ÖTV Ekonomi Haberler

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