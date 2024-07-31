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Aydın Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı: Yıl Sonuna Kadar Zam Yapılmayacak

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Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Serhan Avşar, Aydın'da yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını açıkladı. Başkan Avşar, mevcut tarifelerin 2025 yılına kadar aynı kalacağını belirterek vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Serhan Avşar, Aydın'da yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını açıkladı. Başkan Avşar, mevcut tarifelerin 2025 yılına kadar aynı kalacağını belirterek vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

Başkan Avşar, yaptığı açıklamada, "Ocak ayında yapılan güncellemeyle Aydın'da berber tarifeleri belirlenmişti. Buna göre, saç ve sakal yıkama, fön, ağda hizmeti 500 TL, saç kesimi 200 TL, sakal tıraşı 100 TL, damat tıraşı ise 2500 TL olarak belirlenmişti. Bu tarifeler, yıl sonuna kadar geçerli olacak ve herhangi bir zam yapılmayacak. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak bu kararı aldık" ifadelerine yer verdi.

Esnafın ve vatandaşların zor ekonomik şartlarda karşı karşıya kaldığını belirten Başkan Avşar; "Ekonomik şartlar herkes için zorlayıcı olabilir. Bu nedenle fiyatlarda bir artış yapmama kararı aldık. Hem esnafımızı korumak hem de vatandaşlarımızın hizmete ulaşımını kolaylaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Avşar, Aydın'da berberlerin 2025 yılına kadar aynı tarifelerle hizmet vereceğini sözlerine ekleyerek "Amacımız, herkesin bu hizmetlerden uygun fiyatlarla faydalanmasını sağlamak. İzmir'de yaşanan fiyat artışlarına rağmen, Aydın'da hizmetlerimize aynı şekilde devam edeceğiz. Bu kararı alırken, Aydın halkının ve esnafımızın yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istedik" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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