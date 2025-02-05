Aydın 2024'te İhracatta Tarihi Zirveye Ulaştı

Aydın'ın 2024 yılı ihracatında tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını ifade eden Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, "Aydın ekonomisinin altın yılı, ihracatta tarihi zirve yaşandı" dedi.

Önemli ihracat ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın'ın 2024 yılı ihracat rakamlarının açıklanmasının ardından Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, açıklamalarda bulunarak Aydın'ın 2024 yılı ihracatında tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. 2024 yılında 1 milyara 850 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyleyen Maraş; "Aydın, 2024 yılında 1 milyar 850 milyon dolarlık ihracatla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı ve uluslararası ticaretteki gücünü bir kez daha kanıtladı. Türkiye genelinde 21. sıraya yükselen ilimiz, küresel rekabetteki iddiasını artırırken, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknolojili ürünlerin ihracattaki payını yüzde 30'a yaklaştırarak sanayide katma değerli üretimin önünü açtı. Bugün Aydın için bir dönüm noktasıdır. Şehrimiz, 1 milyar 850 milyon dolarlık ihracatla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Aydın, artık yalnızca Türkiye'nin değil, dünya ticaretinin de güçlü oyuncularından biri konumuna gelmiştir. Bu başarı sanayicilerimizin vizyonu, girişimcilerimizin cesareti ve çalışanlarımızın alın teri sayesinde gerçekleşmiştir. 2024 yılında Gıda Ürünleri ve İçecek sektöründe yüzde 33,4, Makine ve Teçhizat sektöründe ise yüzde 19'luk ihracat artışı yakalayarak, üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artırdık. Bu başarı, Aydın'ın potansiyelinin ne kadar büyük olduğunun kanıtıdır. Ancak bizim için bu sadece bir başlangıç. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz, Aydın'ı ihracatta ilk 20 şehir arasına sokarak dünya pazarında daha güçlü bir konum elde etmektir. Aydın'ı yenilikçi, sürdürülebilir ve küresel rekabete hazır bir sanayi merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu tarihi başarıya imza atan tüm ihracatçılarımıza, sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Aydın büyümeye, üretmeye ve Türkiye'ye değer katmaya devam edecek" dedi. - AYDIN