AYDEM Yenilenebilir Enerji BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde İşlem Görmeye Başladı

AYDEM Yenilenebilir Enerji, uluslararası sürdürülebilirlik performanslarının değerlendirildiği BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde işlem görmeye başladı. Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, "Aydem Yenilenebilir Enerji'nin BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almasının şirketin sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini ve taahhütlerini bir kez daha kanıtlar nitelikte" dedi. Türkiye'nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji'nin BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almasının şirketin sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini ve taahhütlerini bir kez daha kanıtlar nitelikte. 4 yıldır titizlikle ve şeffaflıkla sürdürülebilirlik raporlarını yayınlıyoruz. Global Report Initiative (GRI) onaylı raporlamalarımız sayesinde, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's / Vigeo Eiris'in dünya çapında yaptığı ESG derecelendirmesinde 'A1 İleri Düzey' derecesini aldık. Aldığımız derece ile Türkiye'de lider ve dünyada ise gelişmekte olan pazarlarda birinci şirket olduk. CDP 2022'de İklim değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında, aldığımız 'A Liderlik' derecesi ile Türkiye'de enerji sektörü içerisinde küresel liderler arasına giren tek şirket olma başarısını gösterdik. Tüm bu başarılarımızın yanında, kurulu gücümüzü iki katına çıkarma hedefimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji üretiminde yatırımlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Uşak'ta, Türkiye'nin en büyük hibrit güneş enerji santralini devreye aldık, rüzgar enerjisinde kapasite artışı çalışmalarımızı sürdürerek 9 yeni türbinimiz ile üretime başladık. Ayrıca çok önemli odak noktalarımızdan biri olan enerji üretiminde verimlilik çalışmalarımız kapsamında, Türkiye'nin 4 farklı bölgesinde yer alan tüm santrallerimizde emre amadelik oranlarımızı yüzde 99,6 gibi başarılı bir orana çıkardık. Bu çalışmalarımızın neticesinde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yerimizi almaktan dolayı gururluyuz. Yeni yatırımlarımızla ülkemizin enerji arzına katkı sağlamaya ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu. Ekonomi Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin Türkiye Ömer Ekonomi Haberler