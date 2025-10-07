Aydem Yenilenebilir Enerji 550 Milyon Dolar Eurobond İhracını Tamamladı

Aydem Yenilenebilir Enerji, 2021'de ihraç ettiği 750 milyon dolar tutarındaki tahvilin kalan 550 milyon doları için Eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Goldman Sachs International, Citigroup Global Markets Limited ve Morgan Stanley & Co. International plc'nin yetkilendirildiği işlem, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.

Yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1 milyar dolar talep toplanırken, uzun vadeli yatırımcıların oranı yaklaşık yüzde 75 oldu. Böylece işlem, ihraç büyüklüğünün yaklaşık iki katına ulaşarak güçlü ve yüksek kaliteli bir talep tabanıyla sonuçlandı.

Aydem Yenilenebilir Enerji, nominal değeri 550 milyon dolar olan, 5 yıl vadeli, 2,5 yıl anapara ödemesiz ve yüzde 9,875 kupon oranına sahip yeşil tahvillerin ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. Elde edilen kaynakla mevcut tahvillerin refinansmanı sağlanırken, şirketin önümüzdeki dönemde planladığı yatırımlar için de güçlü bir finansal zemin oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Üst Yöneticisi Serdar Marangoz, küresel yatırımcılardan gelen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "2021'de Türkiye'de ilk seferde en yüksek tutarda gerçekleştirilen tahvil ihracına imza atmıştık. Bugün ise uluslararası piyasalardan gelen güçlü yatırımcı ilgisiyle yeni Eurobond ihracımızı başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla hem şirketin büyümesini sürdüreceklerini hem de Türkiye enerji ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Marangoz, "Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı büyütmek, net sıfır hedeflerimize ulaşmak ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.