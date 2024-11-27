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Aydem ve Gediz Perakende, İzmir'de İş Ortaklarıyla Buluştu

Aydem ve Gediz Perakende, İzmir'de İş Ortaklarıyla Buluştu
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Aydem Perakende ve Gediz Perakende, İzmir'de gerçekleştirdikleri toplantıda iş ortaklarıyla bir araya geldi. Etkinlikte sektör yenilikleri ve gelecek hedefleri üzerine önemli paylaşımlarda bulunuldu.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, İzmir'de düzenlenen toplantıda iş ortaklarıyla buluştu. Etkinlikte, şirketin geleceğe dair planları, sektördeki yenilikler ve iş birliklerinin geliştirilmesi üzerine önemli paylaşımlar yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen iş ortakları, bu buluşmada gelecek hedefleri ve iş birliklerine yönelik planlamalarını dile getirdi.

Etkinliğin açılışını yapan Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Mustafa İren, iş ortaklarının şirketin uzun vadeli başarısındaki kritik rolünü vurguladı. İren, "İş ortaklarımız, sadece ticaret ağımızı genişleten aktörler değil, aynı zamanda markamızın sürdürülebilir büyümesinin en önemli destekçileri. Bugüne kadar gösterilen özveri ve başarılarla, enerji sektöründe liderliğimizi pekiştirdik. Aydem Perakende ve Gediz Perakende olarak, müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunma hedefimiz doğrultusunda iş ortaklarımızla daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Genel Müdür Mustafa İren ayrıca, rekabetin giderek arttığı enerji sektöründe yenilikçi çözümler geliştirmenin önemini vurgulayarak; "Pazarın dinamik yapısına hızla uyum sağlayabilmek, uzun vadeli başarılarımızın temel taşlarından biri. Aydem Perakende ve Gediz Perakende olarak, iş ortaklarımızla bu değişimlere birlikte adapte oluyor ve geleceğin fırsatlarına hep birlikte hazırlık yapıyoruz" dedi.

İş ortaklarına ödüller takdim edildi

Etkinlik süresince, iş ortaklarının başarılarını kutlamak amacıyla çeşitli kategorilerde ödüller verildi. "Adet Bazında En İyi Satış Performansı" ve "Hacim Bazında En İyi Satış Performansı" ödülleri sahiplerine takdim edildi.

İş ortaklığı başvuruları devam ediyor

Yeni iş ortaklığı başvurularının devam ettiğini belirten Aydem Perakende ve Gediz Perakende Satış Direktörü Sarper Saraçoğlu, iş ortaklığı sisteminin sunduğu avantajlara da değinerek, "Aydem Perakende ve Gediz Perakende iş ortakları, sektörde sağlam bir yere sahip olmanın yanı sıra, geniş müşteri ağı ve güçlü marka desteği ile rekabet avantajı elde ediyor. Teknik destek, eğitim ve pazarlama faaliyetleri gibi alanlarda sunduğumuz ayrıcalıklar sayesinde, iş ortaklarımızla birlikte büyüme fırsatları oluşturuyoruz" dedi.

Saraçoğlu, iş birliği ile daha büyük başarılara imza atacaklarına dair inancını dile getirerek; bayilik modeline katılmak isteyen girişimcilerin internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurabileceklerini ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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