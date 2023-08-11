Aydem Perakende ve Gediz Perakende Müşteri İlişkileri Merkezlerini Yeniliyor

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, müşteriyi odağına alan yaklaşımı, yenilikler ve ihtiyaçlardan beslenen hizmetleriyle müşteri ilişkileri merkezlerini yeniliyor. Müşterilerini dinleyerek onların ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji ve konforu ön plana çıkaran özel konseptlerle şubelerde dönüşüm başladı.

Aydın, Denizli ve Muğla'da 13, İzmir ve Manisa'da ise 20 adet müşteri ilişkileri merkeziyle hizmet veren Aydem Perakende ve Gediz Perakende, şubelerinde özgün, erişilebilir, konforlu ve modern bir ortam oluşturmak için yenileme çalışmalarına başladı. İlk olarak İzmir-Çiğli Müşteri İlişkileri Merkezi yenilendi. Müşteriler daha konforlu bir ortamda işlemlerini gerçekleştirebilecek, dijitalleştirilen hizmetler yeni şubelerde deneyimlenebilecek.

Direktör, müdür ve bölge yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen törende açılışı yapan Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Serdar Marangoz görüşlerini şöyle aktardı: " Türkiye'de enerji sektöründe 40 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahibiz. Sektörümüzde pek çok ilki hayata geçirdik ve aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu liderliğin verdiği sorumluluk ile müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunmak için dünyadaki trendleri, değişen müşteri beklentilerini, son teknolojileri takip ediyor; yeni çözümler geliştiriyoruz.

2023 yılında şirket olarak odağımızda müşteri deneyimi bulunuyor. Müşterilerimizin teknoloji ve konfor ihtiyaçları doğrultusunda, her detayı düşünerek müşteri ilişkileri merkezlerimizi de yenilemeye başladık. Çiğli Müşteri İlişkileri Merkezimiz bu yolda attığımız ilk adım oldu. Müşteri deneyimini daha da yükseltmek hedefiyle hayata geçirdiğimiz dijital yatırımlarımız yeni şubelerimizde sunduğumuz konforlu ortamda deneyimlenebilecek. Sözleşme ve fesih süreçleri gibi işlemler müşteri odaklı bakış açımızla dijital ortamda, kağıda gereksinim duymadan, kısa mesaj doğrulama kodu ile gerçekleştirilebilecek. Yeni konseptimizi, uygun lokasyonlar buldukça kademeli olarak bölgedeki diğer şubelerimizde de yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

AYDEM PERAKENDE HAKKINDA

Enerji sektöründe 40 yıllık deneyim ve uzmanlığa sahip Türkiye'nin ilk ve öncü entegre enerji şirketi Aydem Enerji Grubu'nun yapı taşlarından olan Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş, Aydın, Denizli ve Muğla'nın görevli tedarik şirketi olarak 2008 yılında faaliyetlerine başladı ve Türkiye'nin ilk özelleşen elektrik perakende şirketi oldu. Aydem Perakende, görevli tedarik şirketi olarak hizmet verdiği Aydın, Denizli ve Muğla illeri ile Türkiye'nin 81 ilinde 2 milyondan fazla noktada hayat için enerji sağlamakta ve Türkiye'nin enerjisi ve ekonomisi için katma değer yaratıyor. Sürdürülebilir gelecek için enerji çözümleri üretme stratejisini kurum kültürüne yayan Aydem Perakende, müşteriyi odağına alan yaklaşımı, modern dünyanın getirdiği yenilikler ve ihtiyaçlardan beslenen hizmetleri, Türkiye'nin en yaygın hizmet ağına sahip müşteri ilişkileri merkezleriyle; müşterileri, çalışanları, tedarikçileri ve toplum için değer yaratma amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışma politikaları ve hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalarla yarattığı güçlü kurum kültürü ve çalışanlarına verdiği değeri tescil ettiren Aydem Perakende, Great Place to Work® Enstitüsü tarafından "Harika İş Yeri" olarak sertifikalandırıldı ve "Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi"nde yerini aldı.

GEDİZ PERAKENDE HAKKINDA

Enerji sektöründe 40 yıllık deneyim ve uzmanlığa sahip Türkiye'nin ilk ve öncü entegre enerji şirketi Aydem Enerji Grubu'nun yapı taşlarından olan Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş, İzmir ve Manisa'nın görevli tedarik şirketi olarak 2013 yılında faaliyetlerine başladı. Hizmet verdiği İzmir ve Manisa illerinde müşterilerin ihtiyaçlarına daha hızlı ve kalıcı çözümler üreterek 3 milyondan fazla noktada hayat için enerji sağlıyor ve Türkiye'nin enerjisi ve ekonomisi için katma değer yaratıyor. Sürdürülebilir gelecek için enerji çözümleri üretme stratejisini kurum kültürüne yayan Aydem Perakende, müşteriyi odağına alan yaklaşımı, modern dünyanın getirdiği yenilikler ve ihtiyaçlardan beslenen hizmetleri, Türkiye'nin en yaygın hizmet ağına sahip müşteri ilişkileri merkezleriyle; müşterileri, çalışanları, tedarikçileri ve toplum için değer yaratma amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye'nin enerjisi ve ekonomisi için katma değer yaratan Gediz Perakende; çalışma politikaları ve hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalarla yarattığı güçlü kurum kültürüyle Great Place to Work®" Enstitüsü tarafından "Harika İş Yeri" olarak sertifikalandırıldı ve "Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi"nde de yerini aldı.

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