Aydem Perakende ve Gediz Perakende Müşteri İlişkileri Merkezlerini Yeniliyor

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, müşteriyi odağına alan yaklaşımı, yenilikler ve ihtiyaçlardan beslenen hizmetleriyle müşteri ilişkileri merkezlerini yeniliyor. Şirket, müşterilerine daha konforlu bir ortamda hizmet sunmak için şubelerini yenileme çalışmalarına başladı.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, müşteriyi odağına alan yaklaşımı, yenilikler ve ihtiyaçlardan beslenen hizmetleriyle müşteri ilişkileri merkezlerini yeniliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aydın, Denizli ve Muğla'da 13, İzmir ve Manisa'da ise 20 adet müşteri ilişkileri merkeziyle hizmet veren Aydem Perakende ve Gediz Perakende, şubelerinde özgün, erişilebilir, konforlu ve modern bir ortam oluşturmak için yenileme çalışmalarına başladı.

İlk olarak İzmir-Çiğli Müşteri İlişkileri Merkezi yenilendi. Böylece, müşteriler daha konforlu bir ortamda işlemlerini gerçekleştirebilecek, dijitalleştirilen hizmetleri yeni şubelerde deneyimleyebilecek.

Açılış törenine katılan Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Serdar Marangoz, Türkiye'de enerji sektöründe 40 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip olduklarını belirterek, "2023 yılında şirket olarak odağımızda müşteri deneyimi bulunuyor. Müşterilerimizin teknoloji ve konfor ihtiyaçları doğrultusunda, her detayı düşünerek müşteri ilişkileri merkezlerimizi de yenilemeye başladık. Çiğli Müşteri İlişkileri Merkezimiz bu yolda attığımız ilk adım oldu. Müşteri deneyimini daha da yükseltmek hedefiyle hayata geçirdiğimiz dijital yatırımlarımız yeni şubelerimizde sunduğumuz konforlu ortamda deneyimlenebilecek. Sözleşme ve fesih süreçleri gibi işlemler müşteri odaklı bakış açımızla dijital ortamda, kağıda gereksinim duymadan, kısa mesaj doğrulama kodu ile gerçekleştirilebilecek. Yeni konseptimizi, uygun lokasyonlar buldukça kademeli olarak bölgedeki diğer şubelerimizde de yaygınlaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.