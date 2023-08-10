Aydem Perakende ve Gediz Perakende Müşteri İlişkileri Merkezlerini Yeniliyor

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, müşteri odaklı yaklaşımıyla müşteri ilişkileri merkezlerini yenilemeye başladı. İlk olarak İzmir Çiğli'deki merkez yenilendi ve müşteriler daha konforlu bir ortamda hizmet alabilecek. Yenileme çalışmaları diğer şubelerde de devam edecek.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, müşteriyi odağına alan yaklaşımı, yenilikler ve ihtiyaçlardan beslenen hizmetleriyle müşteri ilişkileri merkezlerini yeniliyor. Bu çerçevede, ilk olarak İzmir Çiğli'deki müşteri ilişkileri merkezi yenilenirken, müşteriler daha konforlu bir ortamda işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Aydın, Denizli ve Muğla'da 13, İzmir ve Manisa'da ise 20 adet müşteri ilişkileri merkeziyle hizmet veren Aydem Perakende ve Gediz Perakende, şubelerinde; özgün, erişilebilir, konforlu ve modern bir ortam oluşturmak için yenileme çalışmalarına başladı. İlk olarak İzmir Çiğli'deki müşteri ilişkileri merkezi yenilendi. Bu çerçevede müşteriler, daha konforlu bir ortamda işlemlerini gerçekleştirebilecek, dijitalleştirilen hizmetler yeni şubelerde deneyimlenebilecek.

"Her detayı düşünerek müşteri ilişkileri merkezlerimizi yenilemeye başladık"

Direktör, müdür ve bölge yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen törende açılışı yapan Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Serdar Marangoz, "Türkiye'de enerji sektöründe 40 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahibiz. Sektörümüzde pek çok ilki hayata geçirdik ve aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu liderliğin verdiği sorumluluk ile müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunmak için dünyadaki trendleri, değişen müşteri beklentilerini, son teknolojileri takip ediyor, yeni çözümler geliştiriyoruz. 2023 yılında şirket olarak odağımızda müşteri deneyimi bulunuyor. Müşterilerimizin teknoloji ve konfor ihtiyaçları doğrultusunda, her detayı düşünerek müşteri ilişkileri merkezlerimizi de yenilemeye başladık. Çiğli müşteri ilişkileri merkezimiz bu yolda attığımız ilk adım oldu. Müşteri deneyimini daha da yükseltmek hedefiyle hayata geçirdiğimiz dijital yatırımlarımız yeni şubelerimizde sunduğumuz konforlu ortamda deneyimlenebilecek. Sözleşme ve fesih süreçleri gibi işlemler müşteri odaklı bakış açımızla dijital ortamda, kağıda gereksinim duymadan, kısa mesaj doğrulama kodu ile gerçekleştirilebilecek. Yeni konseptimizi, uygun lokasyonlar buldukça kademeli olarak bölgedeki diğer şubelerimizde de yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR