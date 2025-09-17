Aydem Perakende ve Gediz Perakende, Denizli Bayramyeri Müşteri İlişkileri Merkezini Yeniledi

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, müşteri odaklı dönüşüm yolculuğu kapsamında 2023'ten bu yana renovasyon programını hayata geçirerek modern tasarım ve erişilebilirlik odağıyla yenilediği Denizli Bayramyeri müşteri ilişkileri merkezini müşterilerle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aydın, Denizli ve Muğla'da 13, İzmir ve Manisa'da 20 adet müşteri ilişkileri merkeziyle hizmet veren Aydem Perakende ve Gediz Perakende şubelerini daha modern, konforlu ve erişilebilir kılmak için yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Aydem Enerji'nin elektrik tedarik şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende, renovasyon çalışmaları kapsamında İzmir'de Çiğli, Konak, Aliağa, Buca, Aliağa, Menemen ve Eşrefpaşa, Manisa'da Alaşehir ve Muğla'da Ortaca müşteri ilişkileri merkezini yeni konsepte dönüştürdü.

Şirket son olarak Denizli Bayramyeri müşteri ilişkileri merkezini de yenileyerek hizmete açtı. Şirket üst yöneticilerinin ve çalışanların katılımıyla gerçekleşen açılış töreniyle birlikte müşteri ilişkileri merkezi dijitalleşme ve konforu bir araya getiren yeni konseptiyle müşterilerle buluşmaya başladı.

Yenilenen müşteri ilişkileri merkezlerinde erişilebilirlik, hizmet anlayışının ayrılmaz bir parçası olarak ele alınıyor. Görme engelli müşteriler için Braille alfabesiyle hazırlanmış yönlendirmeler ve yerlerde kılavuz çizgileri, işitme engelli müşteriler için veznelerde indüksiyon döngü sistemi, ihtiyaç halinde kullanılabilecek destek butonları ve fiziksel erişimi kolaylaştıran rampalar yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Perakende Grubu Genel Müdürü Mustafa İren, şirketin müşterilerinin ihtiyaçlarını yakından takip ederek, hayatlarını kolaylaştıracak çözümleri şubelerine entegre ettiklerini kaydederek, "Bu yenilikçi yaklaşım, sadece işlem süreçlerini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda Aydem Perakende ve Gediz Perakende'nin müşteri odaklı ve yenilikçi marka kimliğini de güçlendiriyor. Bugün Çiğli'den Menemen'e, Aliağa'dan Denizli Bayramyeri'ne kadar pek çok şubemizi yeni konseptle hizmete sunmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İren, açılan şubelerin işlemleri hızlandıran, erişilebilirliği artıran ve konforu öne çıkaran yapısıyla deneyimi iyileştirerek ileri taşıdığını vurgulayarak, gelecek dönemde bölgedeki diğer şubelerde de bu yenileme çalışmalarını sürdürmeyi hedeflediklerini aktardı.