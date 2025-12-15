Haberler

Aydem Enerji, 6 grup şirketiyle CDP İklim Değişikliği Programı A Listesi'nde yer aldı

Güncelleme:
Aydem Enerji, 6 grup şirketiyle birlikte dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan CDP'nin İklim Değişikliği Programı'nda global A Listesi'nde yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Aydem Yenilenebilir Enerji, bu başarıyla birlikte üst üste dört kez A - Liderlik Seviyesi notu alan tek Türk şirketi oldu.

Aydem Enerji, 6 grup şirketiyle dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda global A Listesi'nde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aydem Yenilenebilir Enerji de istikrarlı performansını sürdürerek, CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği kategorilerinde üst üste dördüncü kez A - Liderlik Seviyesi notu alan tek Türk şirketi oldu.

Aydem Enerji, iklim politikaları, emisyon yönetimi ve su kaynaklarının korunmasına yönelik uygulamalarıyla dünya çapında örnek gösterilen şirketler arasında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

Aydem Enerji, grup şirketleri Aydem Yenilenebilir Enerji, Aydem Perakende, Gediz Perakende, Adm Elektrik, Gdz Elektrik ve Elsan ile dünyanın en büyük çevre raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda bir kez daha Global A Listesi'nde yer aldı.

Şirketler, tüm değer zincirinde emisyon azaltımına yönelik yol haritaları, yenilikçi projeleri ve şeffaf raporlama kültürleriyle CDP tarafından üst seviyede derecelendirildi.

Şeffaf raporlama, yüksek performans, etkili eylem

Grup şirketlerinden Aydem Yenilenebilir Enerji, 2024 sonuçlarına göre "İklim Değişikliği" ve "Su Güvenliği" kategorilerinde üst üste dördüncü kez "A - Liderlik Seviyesi" notu alarak önemli bir başarıya imza attı.

Aydem Yenilenebilir Enerji, iklim krizine yönelik etkili eylemleri, şeffaf raporlama yaklaşımı ve su yönetiminde gösterdiği yüksek performansla küresel ölçekte şirketlerin değerlendirildiği CDP Global Liderler A Listesi'nde (CDP Global Leaders - A List), üst üste dört yıldır her iki kategoride birden yer alan tek Türk şirket olma konumunu da pekiştirdi.

Grup şirketlerinden Elsan da "İklim Değişikliği" kategorisinde üst üste 3 yıldır A Listesi'nde yer alma başarısını gösterirken, Aydem Perakende, Gediz Perakende, Adm Elektrik ve Gdz Elektrik şirketleri de notlarını B'den A'ya yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Serdar Marangoz, CDP İklim Değişikliği Programı Global A Listesi'nde 6 grup şirketiyle yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Operasyonlarımızın her alanında şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik odağıyla yürüttüğümüz çalışmalar, bu yıl da CDP'nin Global A Listesi'nde 6 grup şirketimizle yer almamızı sağladı. CDP'den aldığımız bu başarı, tüm faaliyetlerimizde çevresel etkiyi azaltmak ve kaynak kullanımında verimliliği artırmak için yürüttüğümüz çalışmaların küresel düzeyde onaylandığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla, daha sürdürülebilir bir dünya için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
Haberler.com
title