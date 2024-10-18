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Aydem Enerji'de CEO Değişimi: Serdar Marangoz Yeni Görevinde

Aydem Enerji'de CEO Değişimi: Serdar Marangoz Yeni Görevinde
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Aydem Enerji, üst yönetiminde bir değişiklik ile Serdar Marangoz'u CEO olarak atadı. Marangoz, 1 Kasım 2024 itibarıyla görevi devralacak.

Türkiye'nin öncü enerji şirketlerinden Aydem Enerji'nin üst yönetiminde bayrak değişimi yaşandı. Enerji sektöründe 20 yıla yakın tecrübesi bulunan ve son 15 yıldır Aydem Enerji grup şirketleri bünyesinde üst düzey sorumluluklar üstlenen Serdar Marangoz, Aydem Enerji CEO'su olarak atandı.

Elektrik üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında faaliyet gösteren, Türkiye'nin en büyük entegre enerji şirketlerinden Aydem Enerji'nin üst yönetiminde görev değişimi gerçekleşti.

Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Marangoz, 2018 yılından bu yana Aydem Enerji'de İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı olan İdris Küpeli'den 1 Kasım 2024 itibarıyla bayrağı devralıyor.

2009 yılından bu yana Aydem Enerji grubu içerisinde farklı pozisyonlarda üst düzey sorumluluklar üstlenen deneyimli isim, 1 Kasım 2024 itibarıyla yeni görevine başlayacak. Marangoz aynı zamanda, Aydem Yenilenebilir Enerji'deki Genel Müdürlük görevini de vekaleten sürdürecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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