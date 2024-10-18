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Aydem Enerji'de CEO Değişikliği: Serdar Marangoz Göreve Başlıyor

Aydem Enerji'de CEO Değişikliği: Serdar Marangoz Göreve Başlıyor
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Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Aydem Enerji'nin CEO'su İdris Küpeli'den, Enerji sektöründe 20 yıla yakın deneyime sahip Serdar Marangoz'a geçiyor. Marangoz, 1 Kasım 2024 itibarıyla yeni görevine başlayacak.

Türkiye'nin öncü enerji şirketlerinden Aydem Enerji'nin üst yönetiminde bayrak değişimi yaşandı. Enerji sektöründe 20 yıla yakın tecrübesi bulunan ve son 15 yıldır Aydem Enerji grup şirketleri bünyesinde üst düzey sorumluluklar üstlenen Serdar Marangoz, Aydem Enerji CEO'su olarak atandı.

Elektrik üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında faaliyet gösteren, Türkiye'nin en büyük entegre enerji şirketlerinden Aydem Enerji'nin üst yönetiminde görev değişimi gerçekleşti.

Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Marangoz, 2018 yılından bu yana Aydem Enerji'de İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı olan İdris Küpeli'den 1 Kasım 2024 itibarıyla bayrağı devralıyor.

2009 yılından bu yana Aydem Enerji grubu içerisinde farklı pozisyonlarda üst düzey sorumluluklar üstlenen deneyimli isim, 1 Kasım 2024 itibarıyla yeni görevine başlayacak. Marangoz aynı zamanda, Aydem Yenilenebilir Enerji'deki Genel Müdürlük görevini de vekaleten sürdürecek.

Serdar Marangoz kimdir?

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olan Serdar Marangoz, yaklaşık 20 yıllık enerji sektörü tecrübesi bulunan kariyerine 2006 yılında Siemens AG'de başladı. 2009 yılından bu yana Aydem Enerji çatısı altında farklı şirketlerde üst düzey yöneticilik görevleri üstlenen Marangoz, sırasıyla Aydem Elektrik Piyasası ve Regülasyon Müdürü, Adm Elektrik Dağıtım ve Gdz Elektrik Dağıtım şirketlerinde İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. 2019 yılında Aydem Enerji Ticaret Grup Başkanı (CCO) ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. 2019 yılında atandığı Aydem Perakende ve Gediz Perakende şirketlerinin yönetim kurulu üyeliklerinin yanı sıra 2021 yılından itibaren genel müdürlük görevini de üstlendi. 2023 yılına kadar perakende grup şirketlerinin genel müdürlük görevini yürüten Marangoz, 25 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Enerji CEO

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