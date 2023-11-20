Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından düzenlenen AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi, perakende ve AVM sektörünü bir araya getirdi. Zirvede, sektör profesyonelleri ve uzmanlar tarafından çeşitli konular ele alındı ve 1 Numaralı Markalar ödülleri sahiplerini buldu. AYD Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı, sektörün büyüklüğü ve potansiyeli hakkında bilgiler vererek, yeni yatırımların önemine vurgu yaptı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi" perakende ve AVM sektörünü buluşturdu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ALKAŞ işbirliği ile düzenlenen zirvede "1 Numaralı Markalar" ödülleri de sahiplerini buldu.

Fiba Commercial Properties ana sponsorluğunda düzenlenen zirvede, "Orta Yaş Türkiye'si ve Perakende", "AVM'lerde Alternatif Finansman Modelleri", "Ticari Gayrimenkulde Yabancı Yatırımcının Önemi", "Değişen Müşteri ve Turizm Alışverişi", "Dijitalleşme ve Enerji Tasarrufu", "AVM'lerde Sürdürülebilirlik" gibi konular sektör profesyonelleri ve uzmanlar tarafından izleyicilere aktarıldı.

Açıklamada etkinliğin açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen AYD Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı, 50 milyar dolar yatırım hacmine sahip sektörün, 450'ye yakın alışveriş merkezine ulaştığını ve ekosisteminde 2,1 milyon kişiye istihdam sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"2023 yılı itibarıyla alışveriş merkezlerimiz, pandemi döneminin sıkıntılarını atlatmayı başarmış, kasım ayında yaşanan hafif düşüşe rağmen 2023 yılının ilk üç çeyreğinin sonunda, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 103 ciro artışı sağlamıştır. Ziyaretçi sayılarımız, geçtiğimiz yılın ilk üç çeyreğine kıyasla yüzde 12 artarken, adet bazında satışlarda da önemli artışlar olmuştur. Yurt içinde büyümek isteyen markalarımız, ülkemize girmek isteyen yabancı markalar, yüksek doluluk oranları nedeniyle AVM'lerde yer bulmakta zorlanmaktadır. Bunun yanı sıra yakın zamanda borsaya açılmış ve açılacak perakende şirketlerimiz vardır."

Şapkacı, bu verilerin aynı zamanda sektörde yeni yatırımlara ihtiyaç olduğunu da gösterdiğini ifade etti.

Yeni yatırımların hayata geçmesinin ise uluslararası normların uygulanması ve özellikle de ticari gayrimenkul tanımının yapılarak konut kira rejiminden ayrılmasıyla mümkün olacağını aktaran Şapkacı, "Aynı şekilde, iki basiretli tüccar arasındaki sözleşme serbestisinin uygulanması konusunda azami ölçüde hassasiyet gösterilmesi, yatırımların önünü daha fazla açacaktır. Biz, ülkemizin ticari gayrimenkul yatırımları için büyük bir potansiyel barındırdığına, ilgili uluslararası normların uygulanması ve sözleşme serbestisi ile yatırımların artacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.