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Ayçiçeği Üretiminde Kuraklık ve Düşük Rekolte

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Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, kuraklık ve düşük rekolte nedeniyle ayçiçeği üretiminin azaldığını ve devlet desteği ile sulama imkanlarının artırılması gerektiğini belirtti.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, kuraklık ve düşük rekolte nedeniyle ayçiçeği üretiminin azaldığını, bu durumu aşmak için devlet desteği ve sulama imkanlarının artırılması gerektiğini belirtti.

Genel Merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçiçeği üretimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erarslan, bu yıl kuraklık nedeniyle ayçiçeği üretiminde ciddi bir rekolte düşüşü yaşandığını ve bu durumun yerli üretimin azalmasına, dolayısıyla ithalat ihtiyacının artmasına yol açtığını söyledi. Üretimin artırılması için sulama imkanlarının genişletilmesi ve devlet desteklerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Erarslan, üretimin sulamaya bağlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ayçiçeği sulandıkça hem verimi hem de yağ randımanı artıyor. Ancak çiftçilerin büyük kısmı sulama imkanına sahip değil. Bu da üretimin verimini düşürüyor. Sulama imkanlarının artırılması, hem verimin hem de rekoltenin artmasına katkı sağlayacaktır."

'EN DÜŞÜK FİYATLI GIDA MADDESİ AYÇİÇEĞİ YAĞI'

Ayrıca gıda fiyatlarındaki artışa da değinen Erarslan, "Şu anda piyasada en düşük fiyatlı gıda maddesi ayçiçeği yağı. Bunun sebebinin ithal edilmiş ucuz ham madde stokunun olduğunu düşünüyoruz. Ancak ham yağ maliyetinin altında satılan yağlar var. Bu durum, çiftçinin ürettiği ürünü maliyetinin altında pazara sürmesine yol açıyor. Bu da zararına satış demektir. 5 litrelik ayçiçeği fiyatına bir litre zeytinyağı alamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'BU YIL ÜRETİM 1 MİLYON 200 BİN TON'

Ayçiçeği üretim miktarlarına da değinen Erarslan, "Geçen yıl Türkiye genelinde 1 milyon 600 bin ton ayçiçeği üretildi. Ancak bu yıl üretim 1 milyon ile 1 milyon 200 bin ton arasında kaldı. Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacı ise 3 milyon ton. Aradaki fark ithalat ile kapatılacak ve bu durum döviz kaybına neden olacak" dedi.

Erarslan, ayçiçeği üreticilerinin memnuniyeti için devletin daha fazla destek sağlaması gerektiğini belirtti ve kuraklık gibi mevsimsel koşulların kontrol edilemeyeceğini ancak sulama ve desteklerle üretimin artırılabileceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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