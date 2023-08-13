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Ayaş Domatesi AB Resmi Gazetesi'nde Yerini Aldı

Ekonomi Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ayaş domatesi için başvurulan coğrafi işaret sürecinin tamamlanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yerini aldığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ayaş domatesi için başvurulan coğrafi işaret sürecinin tamamlanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yerini aldığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemiz, yerel değerlerimiz için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) aracılığıyla AB Komisyonu'na coğrafi işaret başvurularını sürdürüyor. Ayaş domatesi, inceleme süreçlerinin hızlıca tamamlanmasıyla AB Resmi Gazetesi'nde yerini aldı. AB nezdinde 42 başvurumuzun daha inceleme süreçleri devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Fatih Kacır Avrupa Birliği Ekonomi Haberler

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