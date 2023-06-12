Ayakkabı ve Saraciye İhracatçıları İtalya'daki Fuar İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Ayakkabı ve saraciye ihracatçıları, sektörün en önemli buluşma noktaları arasında gösterilen İtalya'daki Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı için hazırlıklarını tamamladı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen milli katılım organizasyonu çatısı altında 47 ihracatçı firma, 1300 metrekarelik stant alanında ithalatçıları ağırlayacak. Türk firmalarının fuara katılım sayısının geçen yılın rakamı olan 111'in üzerine çıkması bekleniyor.

Ayakkabı ve saraciye ihracatçıları, sektörün en önemli buluşma noktaları arasında gösterilen İtalya'daki Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı için hazırlıklarını tamamladı.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 17-20 Haziran'daki Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı için milli katılım organizasyonu düzenledi.

Organizasyon çatısı altında 47 ihracatçı firma, 1300 metrekarelik stant alanında ithalatçıları ağırlayacak. Fuara katılan toplam Türk firması sayısının ise geçen yılın rakamı olan 111'in üzerine çıkması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birlik Başkanı Erkan Zandar, 2 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için İtalya'yı en önemli hedef pazarlardan biri olarak gördüklerini kaydetti.

İtalya'ya 2023'ün ilk 5 ayında 60 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını aktaran Zandar, saraciye ihracatında yüzde 45, ayakkabıda yüzde 3,6 artış yaşandığına dikkati çekti.

Zandar, ocak ayındaki Expo Riva Schuh Fuarı'na 41 firma ile milli katılım organizasyonu yaptıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu sefer 47 firma ile gideceğiz, şu ana dek birliğimizin ulaştığı en fazla milli katılımcı sayısına ulaştık. Son fuarda 111 Türk katılımcı ile ülkemiz ev sahibi İtalya'dan sonra en yüksek katılıma sahip ülke konumundaydı. Katılımcı firmalarımız ziyaretçilerden yüksek miktarda sipariş alıyor, özellikle koleksiyon hazırlayan firmalarımız için fuarın önemi gittikçe artıyor. Fuarın birinci edisyonunda bir ilke daha imza atarak firmalarımızın ayakkabı ürünlerini metaverse ortamında artırılmış gerçeklik teknolojisiyle EIB trend alanında fuar ziyaretçilerine göstermiştik. Bu sefer de firmalarımıza ait toplam 65 ürün, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle EİB metaverse altyapısında sergilenecek."