Ayakkabı Sektöründe Kayıt Dışı Üretim ve Sahte Ürün Sorunu

Güncelleme:
TASD Başkanı Berke İçten, sektördeki kayıt dışı üretim ve sahte ürünlerin pazar payının %40'a yükseldiğini belirterek haksız rekabetin arttığını ifade etti. Yapılan testlerde ithal ayakkabıların çoğunda kanserojen maddeler tespit edildi.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, sektördeki kayıt dışı üretime vurgu yaparken piyasadaki sahte ürünlerin payının yüzde 40'lara ulaşmasının ciddi bir haksız rekabete neden olduğunu bildirdi.

TASD Başkanı İçten, yaptığı yazılı açıklamada, laboratuvarlarda gerçekleştirdikleri testlere değinerek bu testlerde, posta ve hızlı kargo yoluyla ithal edilen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin yarısından fazlasında ftalat, kurşun, nikel ve kadmiyum gibi kanserojen maddelerin sınır değerlerini 7-8 kat geçtiğini belirtti.

2022'de 43 milyon çift olan ayakkabı ithalatının 2024'te 76 milyon çifte ulaştığını vurgulayan İçten, geçen yıl ithal edilen ayakkabıların yüzde 10'unun, yaklaşık 8 milyon çiftinin, Çin merkezli e-ticaret siteleri üzerinden Türkiye'ye gönderildiğini kaydetti.

İçten, "Söz konusu verileri kamuoyu ve Ticaret Bakanlığı ile de paylaştık. Bakanlığın bu konuda yaptığı çalışmanın tamamlanarak ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla 'basitleştirilmiş gümrük beyannamesi' kapsamında yurda sokulmasının kısıtlanmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık." ifadesini kullandı.

"Piyasada 'çakma' olarak adlandırılan bu ürünler, devletimizin her yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık vergi ve prim kaybına neden oluyor. Kayıt dışı üretimle mücadelenin yeni dönemde çok daha kararlı ve etkili biçimde süreceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunan İçten, şimdiye kadarki çalışmalarından dolayı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve bakanlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Fahri Aksüt - Ekonomi
