"Ay Görevi"nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde uzay testleri başarıyla yapıldı Ekonomi Haberleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ay Görevi'nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) ateşleyicisinin ilk uzay ortam testlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ay Görevi'nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) ateşleyicisinin ilk uzay ortam testlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Varank, sosyal medya hesabından "Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) uzay aracını Ay'a taşıyacak söz konusu sistemin çalışmalarına ilişkin son detayları paylaştı. Bakan Varank, "Ay Görevi'nde kullanılacak olan Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) ateşleyicisinin ilk uzay ortam testleri başarıyla gerçekleştirildi. HİS'lerimiz güçlü, uzay liginde hak ettiğimiz yeri alacağız!" ifadesini kullandı. Ekonomi Kaynak: AA / Enes Duran Mustafa Varank Ekonomi Haberler

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