Axess sahipleri bu Ramazan'da da kendi kampanyasını kendileri yapıyor

20 yıldır müşterilerine kazançlı kampanyalar sunan Axess, yoğun ilgi gören müşteri odaklı kampanyası "Kendi Kampanyanı Kendin Yap"ı bu Ramazan döneminde yeniden hayata geçirdi.

Banka açıklamasına göre, "Kendi Kampanyanı Kendin Yap" ile Axess ve Wings sahipleri Axess Mobil'den harcama yapacakları market, giyim, elektronik, restoran ve seyahat sektörlerinden dilediğini seçiyor, ödül tipini chip-para veya Mil Puan olarak belirliyor ve belirleyecekleri harcama tutarına göre kendi kampanyalarını oluşturabiliyor.

Axess sahipleri kampanya kapsamında 300 TL'ye varan kaybolmayan chip-para kazanırken, Wings sahipleri ise dilerse chip-para dilerse 50 bine varan Mil Puan kazanıyor. Kampanyadan faydalanmak için 1 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında Axess Mobil'den seçilen en fazla 2 farklı sektörden kampanya oluşturmak gerekiyor. Üstelik Axessliler, seçtikleri bu 2 adet kampanyadan toplamda kazanacakları 300 TL'ye varan chip-para ile dönem içindeki harcamalarını da silebiliyor.

Axess veya Wings sahibi olmayan Akbanklılar dilediği kanaldan, Akbanklı olmayanlar ise Akbank Mobil'den anında Akbanklı olarak, anında kullanım özellikli cebe inen kartları ile kampanyadan faydalanabiliyor. İlk kez Akbanklı olup Axess veya Wings'e başvuranlar internet alışverişlerinde yüzde 20, işlem başına 100 TL, ayda toplamda 500 TL'ye varan chip-para kazanıyor. İlk kez Axess veya Wings'e başvuran Akbanklılar ise 500 TL ve üzeri her harcamasına 50 TL, toplamda 250 TL'ye varan chip-para kazanıyor. Üstelik ilk yıl kart ücreti ödemiyor.???????

Axess, Ramazan boyunca kampanyaları ile Axess Mobil'de birçok markada chip-para, indirim ve taksit fırsatları da sunuyor.

Kampanyaların öne çıkanlarından bazıları şöyle:

"CarrefourSA'larda ve carrefoursa.com'da seçili Ramazan kolilerinde yüzde 15 indirim. A101.com.tr'de 750 TL ve üzeri ilk alışverişe 75 TL chip-para. Metro marketlerde peşin fiyatına 7 taksit ve ticari kartlara özel 1 ay erteleme. Özdilek mağaza ve hipermarketlerinde 300 TL ve üzeri ilk alışverişinize 30 TL chip-para ve Özdilek mağazalarında peşin fiyatına 8 taksit. Amazon.com.tr'de tek seferde yapılacak ilk 500-999,99 TL arasındaki alışverişe 50 TL, 1000 TL ve üzeri alışverişe ise 75 TL chip-para. Tatilsepeti'nde Axess Mobil ile Öde'ye özel ilk 5.000 TL ilk harcamaya, 400 TL chip-para. Shell'de kampanyaya katılan Axess üye iş yeri istasyonlardan 4 defa 200 TL ve üzeri akaryakıt/otogaz harcamasına 50 TL'ye varan chip-para. Bizim Toptan mağazalarında peşin fiyatına 5 taksit fırsatı. Altınyıldız Classics'de peşin fiyatına 6 taksit fırsatı. Boyner'de peşin fiyatına 6 taksit fırsatı. Morhipo'da peşin fiyatına 6 taksit fırsatı. Koton'da peşin fiyatına 6 taksit fırsatı. Hummel'da 5 taksit fırsatı. D'S damat mağazalarında 6 taksit fırsatı. Damat Tween mağazalarında 6 taksit fırsatı."