AXA Türkiye, Acenteler Toplantısı düzenledi

AXA Türkiye, 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını ve "Empati Güvencesi" yaklaşımını paylaşmak amacıyla Acenteler Toplantısı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ev sahipliği yaptığı toplantıya, bini aşkın AXA Türkiye acentesi katıldı.

Organizasyonda, AXA Türkiye'nin 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçları, güven anlayışını yeniden tanımlayan Empati Güvencesi yaklaşımı, bu doğrultuda geliştirilen yeni ürünler, teknoloji yatırımları ve 2026 yılı yol haritası katılımcılarla paylaşıldı.

Sürdürülebilirliğe yatırım yapan, dayanıklılık odağında ilerleyen, acenteleri ve müşterileriyle kurduğu güven ilişkisini koruyan AXA Türkiye, empati güvencesi tanımıyla sigortacılığı yalnızca risk yönetimi değil, insanı merkeze alan güçlü bir bağa dönüştürmeyi hedefliyor.

Sigortayı hasar anında devreye giren bir poliçe olmanın ötesine taşıyarak müşterinin işine, sağlığına ve günlük yaşamına temas eden bütünsel bir güvence modeline dönüştürmeyi amaçlayan bu yaklaşım, şirketin sigortacılığı insan ve güven odaklı bir deneyime dönüştürme vizyonunun somut örnekleri arasında yer alıyor.

Siber riskler güvence altına alınacak

Müşteri beklentilerini ve değişen yaşam koşullarını yakından takip eden şirket, yenilikçi ürün ve hizmetlerini toplantıda duyurdu. Bireylerden KOBİ'lere, esnaftan çiftçilere kadar geniş bir kesimin güvence ihtiyacına yanıt veren çözümler arasında esnaf ve mikro işletmelere yönelik geliştirilen Esnaf Sağlığım Tamam, tarım gelirini iklim risklerine karşı koruyan Çiftçi Koruma Paketi, modüler teminat yapısıyla KOBİ'lere özel tasarlanan Siber Riskler Sigortası ve çok yakında bireylerin dijital varlıklarını güvence altına alacak Bireysel Siber Riskler Sigortası bulunuyor.

AXA Türkiye'nin teknoloji yatırımları da toplantıda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Sigortacılık iş, süreç ve deneyimini sürekli öğrenen, kurum içinde "YAVER" ekosistemi olarak adlandırılan AXAGPT'nin iş süreçlerine entegre edilmesiyle, veriye dayalı bilgilere daha hızlı ve etkin şekilde ulaşılması, kullanıcı deneyiminin üst seviyelere taşınması amaçlanıyor.

YAVER, AXA Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

"Sektör ortalamasının 10 puan üzerinde büyüme kaydettik"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen AXA Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken, 2025 üçüncü çeyrekte neredeyse tüm branşlarda pazar payını artırdıklarını ve sektör ortalamasının 10 puan üzerinde büyüme kaydettiklerini belirtti.

Ölken, bu performansın AXA Grubu'nun global sonuçlarıyla paralel ilerlediğini, dayanıklılık ve müşteri odaklı ürün geliştirmenin finansal başarıda belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Empati güvencesi stratejisinin yalnızca finansal sonuçlarda değil, müşteri deneyimi ve memnuniyetinde de gözle görülür olumlu sonuçlar yarattığına değinen Ölken, şöyle devam etti:

"2026'da büyüme kararlılığımız hız kesmeden sürecek. Teknolojiyi, inovasyonu ve büyük veriyi bugüne kadar yalnızca süreçleri iyileştirmek için değil, acentelerimizin ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için kullandık. Şimdi bu yaklaşımı bir adım ileri taşıyor, tüm operasyonlarımızın merkezine empati güvencesini yerleştiriyoruz. Bu güvence, AXA Türkiye'yi bir sigorta şirketi olmanın ötesine taşıyan, sigortacılık sistemine değil, insani güvenceye odaklanan yepyeni bir iş modeli anlayışını ifade ediyor."

Ölken, müşteri davranışlarını daha iyi anlayacakları, sadakati ve yenilemeyi yeniden tanımlayacakları bir döneme girdiklerini, işlerinin merkezinde riskler yerine insanların ve onların kendisini güvende hissetmesinin yer aldığını aktararak, "2030 tutkumuz doğrultusunda ilerliyoruz. Gücümüzü empatiyle birleştiriyor ve empati güvencesi olma konusundaki kararlılığımızla sigortacılığın geleceğini şekillendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka destekli sistem YAVER'in satış ekiplerine raporlama yapmanın yanı sıra acentelerin iş verimliliğini önemli ölçüde artırdığını belirten Ölken, sistemin son iki ayda 50 milyon liranın üzerinde ek satış hacmi yaratarak hem ticari hem operasyonel anlamda güçlü bir değer ürettiğini ifade etti.

YAVER'in çok yakında AXATek platformu üzerinden acentelerin kullanımına da açılacağını aktaran Ölken, bu sayede hem çalışan hem de acente deneyimini eş zamanlı olarak güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Ölken, satış ve servis süreçlerinde önemli verimlilik artışı sağlamayı hedeflediklerine değinerek, 2026 itibarıyla YAVER'i tüm acentelerin büyüme ve gelişimini destekleyen bir "empati güvencesi platformu" haline getirmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Yüzücü Bengisu Avcı da toplantıya katıldı

Etkinlikte, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı da ilham veren hikayesini acentelerle paylaştı.

Biyoçeşitliliğe, iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya dikkati çeken Avcı, engelleri aşma, hedefe odaklanma ve pes etmeden ilerleme temalarını merkeze alan konuşmasıyla katılımcıların beğenisini topladı.

AXA Türkiye, yalnızca finansal ve operasyonel başarılarıyla değil, sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya yönelik kararlılığıyla da sigorta sektöründe öne çıkıyor. İklim risklerinin azaltılması, toplumsal dayanıklılığın artırılması ve doğal kaynakların korunması odağında yürütülen projeler, yeşil enerji yatırımlarından düşük karbonlu sigortacılık çözümlerine, biyoçeşitliliği destekleyen değer ortaklıklarından farkındalık projelerine kadar geniş bir alana yayılıyor.

Şirketin 2018'de "Sigorta 4.0" vizyonuyla başlayan yolculuğu, sonraki yıllarda "Ödeyenden Çözüm Ortağına Dönüşüm" hedefiyle güçlendi. "İnsanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı korumak" misyonundan beslenen bu dönüşüm, empati güvencesi yaklaşımıyla devam ediyor.