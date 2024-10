AXA Türkiye 2026 hedeflerini açıkladı

AXA Türkiye, İstanbul acente ve brokerleri ile iş ortaklarını ağırladığı toplantı organizasyonunda 2024 yılını değerlendirdi, 2026 yılı hedeflerini paylaştı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya katılan 1.100'ün üzerinde iş ortağı, AXA Türkiye'nin stratejik vizyonunu ve teknolojik yatırımlarını dinleme fırsatı buldu.

Sektörün önde gelen sigorta şirketlerinden AXA Türkiye, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde iş ortakları ile bir araya geldi. AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken toplantı esnasında gerçekleştirdiği sunumda 2024 sonunda ulaşmayı hedeflediği finansal verileri katılımcılarla paylaştı: "Şu an öz sermayesi 5.7 milyar TL'ye ulaşan bir şirketimiz var. Sermaye yeterlilik oranımız sektör ortalamasının üzerinde yüzde 153 seviyelerinde. 2024 sonu itibarıyla şirketimizde 65 milyar TL toplam prim büyüklüğüne, AXA Hayat ve Emeklilik'te ise 10 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz. Aktif müşteri sayımız ise 4 milyona ulaşacak. İş ortaklarımız bizim için çok değerli, gücümüze güç katıyorlar. Böylesine güçlü bir yapının elbette ki geleceğe yönelik yüksek hedefleri var. 2026 yılı için çok daha büyük bir finansal başarı elde edebileceğimize inanıyoruz; prim büyüklüğümüz 2 milyar euroyu aşacak. Kar hedefimiz ise 100 milyon euronun üzerinde. Hayat ve Emeklilik fon büyüklüğümüz 25 milyar TL'yi aşacak, BES yaşayan sözleşme hedefimiz 100 bin adedin, OKS yaşayan sertifika hedefimiz ise 250 bin adedin üzerinde. Aktif müşteri sayımız ile 4.5 milyona ulaşacağız."

Geleceğe hazır olmak gerektiğine uzun yıllardır dikkat çeken şirket, sade, farklı ve düşündüren bir soru ile iş ortaklarıyla vizyonunu paylaştı: "Gelecek Neden Bir Risk Olsun Ki?"

Yavuz Ölken toplantı esnasında gerçekleştirdiği sunumda, dünyanın her geçen gün değiştiği bir ortamda, Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapan, teknolojik anlamda alt yapısını geliştiren markaların ilerleyen dönemlerde daha da öne çıkacağına değindi. Tüm olasılıklara karşı şimdiden ilerlemenin herkese fayda sağlayabileceğine inandıklarını dile getiren Ölken, marka olarak bugünden gerekli tüm hazırlıkları gerçekleştirdiklerini, gelecekte oluşabilecek yeni risk ve hassasiyetlere "Gelecek Neden Bir Risk Olsun Ki?" bakış açısıyla odaklandıklarını belirtti.

Toplantı esnasında, Veri ve Veri Teknolojileri Uzmanı ve Yazar Akan Abdula, hem gelecek risklerini katılımcılar ile geniş bir perspektifte paylaştı hem de gelecek dönem mega trendlerini ve bu trendlerin tüketicilere yansımalarını ele aldı.

"Tam da sigortacı olma zamanı"

Birbirine bağlı ve öngörülemeyen risklerin olduğu yeni dünyada, korumaya duyulan ihtiyacın daha da önemli bir misyon haline geldiğine dikkat çeken Ölken, "Dünya değişiyor ve dönüşüyor. Bizim de aynı şekilde evrilmemiz gerek. Önümüzdeki 10 yıl içinde, dünyanın her noktasında biz sigortacılar başta olmak üzere, hizmet sağlayıcılar ve perakendeciler ilk defa beş farklı jenerasyona aynı anda ürün ve hizmet sağlayacağız. Şirket olarak bu 5 farklı jenerasyona hizmetlerimizi nasıl sunmamız gerektiğine dair çalışmalarımıza şimdiden başladık. Gelecek kurgumuzu, araştırma ve verilere dayanan verimli bir süreç üzerine inşa ediyoruz. Amacımız, tüm müşterilerimiz için her geçen gün katma değer oluşturan bir sigortacı olmak. Yapılan araştırmalar küresel ısınma ve iklim değişikliğinin 2024 yılı sonrasında artık sıradan risklere dönüşeceğini söylüyor. Bu risklerin sigorta primlerini artırması kaçınılmaz. Önümüzde çok kompleks bir risk kümesi var, belirsizlik çok fazla. Biz, yeni ihtiyaçlara göre şekillenecek yeni ürünler ile hizmet vermeye ve ürün geliştirmeye her zaman hazırız. Profesyonel sigortacılar olarak bu dönüşümleri bir fırsat olarak görmeli; fiyatlama, iş kabul, önleyici sigortacılık gibi kavramları yatırımla destekleyip sigortalılarımızı geleceğe hazırlamalıyız. Bütün bu karmaşaya, bizi bekleyen mega trendlere, kompleks kurguya rağmen riski ve belirsizliği en iyi ancak biz sigortacılar yönetebiliriz. Bu sebeple 'Tam da sigortacı olma zamanı!' diye düşünüyorum" dedi.

Bu yıl Haziran ayında dijital dönüşüm ve müşteri memnuniyeti alanındaki liderliğini bir adım ileriye taşıyarak, sigortacılık iş, süreç ve deneyimini sürekli öğrenen AXAGPT'yi çalışanlarının kullanımına sunmaya hazırlandığını açıklayan şirket, gerçekleştirdiği toplantıda kurum içinde "YAVER" olarak adlandırdıkları AXAGPT'nin demo sürümünü de ilk kez katılımcılar ile paylaştı. Sektörde bir ilk olan uygulama sayesinde yapay zeka teknolojisi iş süreçlerinde kullanılmaya başlanarak, veriye dayalı bilgiye daha hızlı ve etkili ulaşılarak hem çalışan hem de acente deneyimi üst seviyelere taşınacak.

Toplantının son bölümünde, AXA Türkiye sponsorluğunda Tuluğhan Tekelioğlu tarafından hazırlanan "Sular Bulanmadan" belgeselinin ilk gösterimi de gerçekleştirildi. Belgesel hakkındaki kısa değerlendirmesini paylaşan Ölken, "AXA Grubu, yeşil yatırımlarını artırarak ve çevresel riskleri en aza indirerek, iklim değişikliğine karşı küresel mücadelenin öncüsü olmaya ve dünyayı sigortalanabilir durumda tutmaya devam ediyor. Bunu yaparken toplumun dikkatini bu konulara çekmek ve tetikte olmalarını sağlamak hep gündemimizde. Biz de bu sebeple Tuluğhan Tekelioğlu tarafından hazırlanan iklim, su, sürdürülebilir tarım konularına dikkat çeken "Sular Bulanmadan" belgeseline destek verdik. Toplumda geleceğin riskleri konusunda farkındalık oluşturup, insanları harekete geçirebilirsek ne mutlu bize" dedi. - İSTANBUL