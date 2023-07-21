AXA Sigorta Genel Müdürü ve Satış ve Pazarlama Başkanı TARSİM'i ziyaret etti

AXA Sigorta Genel Müdürü Yavuz Ölken ile Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü'yü ziyaret etti. Ziyarette Engürülü, AXA Sigorta heyetine TARSİM'in geleceğe yönelik yeni uygulamaları, adımları ve vizyonu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. AXA Sigorta heyeti ise Engürülü'ye görevinin hayırlı olmasını dileyerek, başarı temennilerini iletti.