AXA Global CEO'su Thomas Buberl, Türkiye Çalışanlarıyla Buluştu

AXA Global Üst Yöneticisi ( Ceo ) Thomas Buberl ve International Markets (IMa) İcra Kurulu Üyeleri, İstanbul'da gerçekleştirilen toplantılar ve genel müdürlük binasında yapılan görüşmelerin ardından AXA Türkiye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sigorta Haftası ile aynı dönemde gerçekleşen buluşma, AXA Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme yolculuğundaki kararlılığını ve geleceğe yönelik vizyonunu ortaya koydu.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Thomas Buberl, şirketin grup içinde öne çıkışının teknoloji alanındaki gücü, insana yaptığı yatırımlar ve Türkiye'de bulunan fırsatlar olmak üzere 3 temel noktada özetlendiğini belirtti.

Türkiye'ye son ziyaretinden bu yana AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken'in liderliğinde ulaştığı noktanın tatmin edici olduğuna işaret eden Buberl, şöyle devam etti:

"AXA Türkiye, Grup içinde başarısıyla örnek teşkil ediyor ve her zaman daha da iyisini yapma tutkuları hepimize heyecan veriyor. Özellikle müşteriyi, acenteyi merkeze alan ve empati güvencesi ile zenginleşen çözümler, büyük veri ve yapay zeka alanlarında ortaya çıkan sonuçlar çok dikkat çekiyor." ifadelerini kullandı.

Buberl, AXA Türkiye'nin güçlü teknoloji altyapısının birçok ülke ve şirketin örnek almak istediği düzeyde olduğunu vurgulayarak, şirketin mevcut imkanlarla yetinmeyip risk alarak yeni çözümler deneme cesaretinden etkilendiğini aktardı.

"Geleceğe hazırlanmak yalnızca finansal hedeflerle mümkün değil"

AXA Türkiye'nin 2030 vizyonu doğrultusunda insan kaynağına yaptığı yatırımların uzun vadeli başarısındaki kritik rolüne dikkati çeken Buberl, "Geleceğe hazırlanmak yalnızca finansal hedeflerle mümkün değildir, bunun yanı sıra, yeni nesilleri doğru bir şekilde eğitmek, onlara gerekli becerileri kazandırmak ve gelişimlerine katkı sağlamak, bu yolculukta en önemli adımlarımızdan biri olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Buberl, AXA Yetkinlik Akademisi (AYA) girişimini örnek gösterdiğini kaydederek, "2030 vizyonumuzu sahiplenmenizi takdir ediyorum çünkü bu vizyon, sadece şirketimizin geleceğini değil, aynı zamanda genç nesillerin potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyacak yatırımlarımızı da içeriyor." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de büyük fırsatların olduğun ve bu fırsatlara yatırım yapmaya devam edeceklerini aktaran Buberl, AXA Türkiye'nin hem grup içinde yükselen rolünü hem de Türkiye'de sigorta sektörüne ve topluma duyduğu güçlü bağlılığı vurguladığını belirtti.

Buberl, "AXA Türkiye'nin ilham veren yolculuğunun başarılarla dolu bir geleceğe dönüşeceğine AXA Grubu olarak inanıyoruz. Bu yolculukta tüm imkanlarımızla destek olmaya hazırız." ifadesini kullandı.