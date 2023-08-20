Avustralyalı katamaran firması Seawind'in İzmir fabrikası 5 Eylül'de açılacak

Avustralya'nın dünyaca ünlü katamaran firması Seawind'in, İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) kurduğu fabrikanın 5 Eylül'de açılacağı bildirildi.

İZBAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, markanın "Seawind 1170" modelinin tek üretim merkezi olacak fabrikanın açılış törenine, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage'nin de katılımı bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZBAŞ Genel Müdürü Gürsel Bahçıvancılar, alanında dünya devi olan firmayı Türkiye'ye ve İZBAŞ'a kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Tam kapasiteye ulaştığında yıllık 11 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştirileceği fabrikada 120 kişinin istihdam edileceğini aktaran Bahçıvancılar, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde deniz taşıtlarına olan ilgi ve talep, özellikle pandemi sonrasında dikkat çekici bir artış gösteriyor. Katamaran üretiminde dünyanın en önde gelen markaları arasında yer alan Seawind'in yeni modeli 1170'in dünyadaki tek yatırım yeri olarak Türkiye'yi belirlemesi elbette tesadüf değil. Ülkemiz bu alanda uzun yıllardır çok başarılı işlere imza atıyor ve dünyada söz sahibi pek çok şirketimiz faaliyet gösteriyor. Katma değeri ve nitelikli çalışan talebi son derece yüksek bir sektörden söz ediyoruz. İzmir'de de bu sektörde üretim yapan pek çok firmanın olduğunu biliyoruz. Seawind'in İZBAŞ'a gelişini sadece bir yatırım olarak görmüyoruz. Ülkemize ve İZBAŞ'a duydukları güven, bu sektörde kentimizin bir üretim üssü olmasına sağlayacakları katkı, en az yaptıkları yatırım kadar önemli bizim için."