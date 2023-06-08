Avustralya ve Yeni Zelanda, Yeşil Enerjiye Geçiş İçin İşbirliği Yapacak

Avustralya-Yeni Zelanda İklim ve Finans Zirvesi'nde iki ülke, yeşil enerjiye geçişte birlikte çalışacaklarını açıkladı. Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da düzenlenen zirveye, Yeni Zelanda Maliye Bakanı Grant Robertson ve İklim Bakanı James Shaw ile Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers ve İklim ve Enerji Bakanı Chris Bowen katıldı.

Avustralya- Yeni Zelanda İklim ve Finans Zirvesi'nde iki ülke, yeşil enerjiye geçişte birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da düzenlenen zirveye, Yeni Zelanda Maliye Bakanı Grant Robertson ve İklim Bakanı James Shaw ile Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers ve İklim ve Enerji Bakanı Chris Bowen katıldı.

Zirve sonrası yapılan ortak açıklamada, karşılıklı işbirliğini geliştirmenin ve yeşil enerjiye geçişten doğan ekonomik fırsatları her iki ülkede de değerlendirmenin hedeflendiği bildirildi.

Ortak açıklamada iki ülke, iklim eylemini hızlandırarak sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlama hedeflerini ele aldı.

İklim değişikliğinin Pasifik bölgesinin en büyük tehdidi olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu zirvenin her yıl düzenlenmek istendiği ve politikaların uygulanması için ortak çalışma grubunun oluşturulacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, tarafların Avustralasya bölgesinde elektrikli ve sıfır emisyonlu araç üretimini ve kullanımını arttırıp gerekli şarj ünitelerinin oluşturulması için birlikte çalışacağı aktarıldı.