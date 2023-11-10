Avustralya Ticaret ve Turizm Bakanı Don Farrell, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) Çin'le Avustralya arasındaki ticareti ve Çinli ziyaretçiler için Avustralya turizmini teşvik için 'mükemmel bir fırsat' olduğunu söyledi. Avustralya, Çin ile olan ticaretinin büyük bir kısmını gerçekleştiriyor ve CIIE aracılığıyla Çinli ziyaretçi sayısını artırmayı hedefliyor.

Avustralya Ticaret ve Turizm Bakanı: Çin Uluslararası İthalat Fuarı, ticaret ve turizm için mükemmel bir fırsat

SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Avustralya Ticaret ve Turizm Bakanı Don Farrell, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) Çin'le Avustralya arasındaki ticareti ve Çinli ziyaretçiler için Avustralya turizmini teşvik için "mükemmel bir fırsat" olduğunu söyledi.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı sırasında Xinhua'ya konuşan bakan, "Fuar, Avustralyalı işletmelerin ürünlerini sergilemesi için mükemmel bir fırsat teşkil ediyor. Burada olduğumuz için çok heyecanlıyız. Tüm bu mükemmel ürünleri buraya getirip sergilemek, satışlarımızı artırmak için bir fırsat" dedi.

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Departmanı'nın verilerine göre Çin, mal ve hizmet ticareti konusunda Avustralya'nın en büyük ticari ortağı konumunda ve Avustralya, dünyayla olan ticaretinin neredeyse dörtte birini Çin'le yapıyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Pazar günü CIIE ve Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çin-Avustralya ilişkilerinin, birbirini tamamlayıcı mahiyette olgunlaştığını söyledi.

Albanese, Çin-Avustralya Serbest Ticaret Anlaşması'nın 2015'te yürürlüğe girmesinden bu yana iki ülke arasındaki mal ve hizmet ticaretinin neredeyse iki katına çıkarak Çin'deki tüketicilerin daha fazla sayıda ve daha yüksek kaliteli Avustralya ürünlerine erişmesine imkan yarattığını ve Çinli işletmelere kilit önemde girdiler sağladığını belirtti.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre geçen yıl, Çin'le Avustralya arasında iki yönlü ticaret 220,92 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu yılın ilk çeyreğinde toplam ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11 artışla 58,79 milyar dolara yükseldi.

Farrell, "Bunun daha da artmaması için hiçbir neden yok. Ticaret, Avustralya'da her dört işten yaklaşık birini temsil ediyor. Bundan daha iyisini yapabileceğimizi ve Çin'le mükemmel bir ilişkiye sahip olabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

CIIE aracılığıyla Avustralya'nın turizminde Çinli ziyaretçilerin sayısını daha da artırmak istediğini kaydeden bakan, Çin pazarında çok fazla talep olduğunu vurguladı.

Avustralya Ticaret ve Turizm Bakanlığı'na göre Kovid-19 pandemisinden önce Çin, Avustralya'nın ziyaretçi ekonomisi açısından en büyük ve en değerli pazar konumundaydı ve 2019'da tatilini Çin'de geçiren Avustralyalıların sayısı 1,4 milyona ulaşmıştı.

"Kovid'den önce her yıl 1 milyondan fazla Çinli turist Avustralya'ya geliyordu. Onları yeniden aramızda görmek isteriz" diyen Farrell, Avustralya'daki önde gelen havayolu şirketlerinin hepsinin, Çinli turistlerin Avustralya kentlerine gelmesini beklediğini kaydetti.