Avustralya, Rusya ve Belarus'tan ithal edilen mallara gümrük vergilerini 2 yıl uzattı

Avustralya hükümeti, Rusya ve Belarus'tan ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergilerini 2 yıl uzattığını açıkladı. Vergilerin etkisiyle Rusya'dan gelen ithal malların azaldığı belirtildi.

Avustralya hükümeti, Rusya ve Belarus'tan ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergilerini 2 yıl uzattığını açıkladı.

Avustralya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, Bakan Penny Wong ile Ticaret ve Turizm Bakanı Don Farrell'ın ortak basın açıklaması yayımlandı.

Ortak açıklamada, Dışişleri Bakanı Wong'un " Avustralya, Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı ve ahlaka aykırı savaşına fon sağlamasını azaltmak için uluslararası ortaklarla çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, " Avustralya, Rusya'nın Ukrayna topraklarından ordusunu en kısa sürede çekmesini ve Belarus'un Rusya'nın anlamsız savaşına verdiği desteği durdurması çağrısı yapıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Vergilerin "ülkeler arasındaki ticarette önemli etkileri" olduğu belirtilen açıklamada, altın ve enerji ithalatındaki yasaklarla 2022'nin ikinci yarısında Rusya'dan gelen ithal malların 2021'in aynı dönemine göre yüzde 95 azaldığına dikkati çekildi.

Açıklamada, Avustralya'nın Rusya ve Belarus'tan ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergilerinin Ekim 2025'e kadar devam edeceği kaydedildi.

Avustralya, Nisan 2022'de Rusya'dan ithal edilen mallara yüzde 35 gümrük vergisi uygulama kararı almıştı.