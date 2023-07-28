Avustralya'nın Victoria Eyaleti, Yeni Konutlarda Gaz Bağlantılarını Durdurma Kararı Aldı

Avustralya'nın Victoria eyaleti, 2024 yılından itibaren yeni konutlarda gaz bağlantılarını durdurma kararı aldı. Yeni konutlar tamamen elektrikli şebekelere bağlanacak ve daha verimli, daha ucuz ve daha temiz elektrikli cihazlardan yararlanacak. Ayrıca, tasarım aşamasında olmayan tüm yeni kamu binaları da tamamen elektrikli olacak.

BRISBANE, 28 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya'nın Victoria eyalet hükümeti, 2024 yılından itibaren yeni konutlarda gaz bağlantılarını durdurma kararı aldı.

Victoria hükümetinden Cuma günü yapılan açıklamada, "1 Ocak 2024'ten itibaren, yeni konut ve konut alt bölümleri için planlama izinleri yalnızca tamamen elektrikli şebekelere bağlanacak ve evler daha verimli, daha ucuz ve daha temiz elektrikli cihazlardan yararlanacak" denildi.

Şimdiden başlanarak tasarım aşamasında olmayan tüm yeni kamu binaları da tamamen elektrikli olacak. Bu kamu binaları yeni okullar, hastaneler, polis karakolları ve devlete ait diğer binaları kapsıyor.

Açıklamaya göre bu karar, dünya genelinde doğal gaz maliyetinin hızla yükselmesi ve arz konusundaki belirsizlikler nedeniyle alındı.

Victoria eyaletinin enerji ve tabii kaynaklardan sorumlu bakanı Lily D'Ambrosio, "Gelen her faturayla birlikte doğal gazın daha da pahalı hale geleceğini biliyoruz. Bu nedenle daha fazla Victorialının enerji faturalarında en iyi anlaşmayı elde etmelerine yardımcı olmak için adım atıyoruz" dedi.