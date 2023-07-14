Avustralya, ASEAN'a 530 Milyon Dolar Kalkınma Yardımı Yapacak

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'ne (ASEAN) 530 milyon dolar kalkınma yardımı yapacaklarını açıkladı. Wong, ASEAN ile Avustralya arasındaki ticaret hacminin 2021'de 127 milyar dolara ulaştığını hatırlattı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'ne (ASEAN) 530 milyon dolar kalkınma yardımı yapacaklarını bildirdi.

Jakarta Globe'un haberine göre, Wong, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bu yıl 56'ncısı düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda meslektaşları ile bir araya geldi.

Yaptığı görüşmeler kapsamında açıklamalarda bulunan Wong, Avustralya'nın birliğe yeni katılan Doğu Timor da dahil olmak üzere ASEAN'a kalkınma yardımı yapılacağını ifade etti.

Wong, geçen dört yılda Avustralya hükümetinin ASEAN'a 470 milyon dolar ek yardım yaptığının altını çizerek, bölgenin kalkınmasını desteklemek için bu yıl da 530 milyon dolar ek yardım yapılacağını açıkladı.

Avustralya için ASEAN ile güçlü bağlar kurmanın öncelik haline geldiğini vurgulayan Wong, 2023-2024 döneminde yaklaşık 850 milyon dolar yardım yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Wong, ASEAN ile Avustralya arasındaki ticaret hacminin 2021'de 127 milyar dolara ulaştığını hatırlattı.

ASEAN'a bu yıl Endonezya ev sahipliği yapıyor

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen ASEAN toplantısı dışişleri bakanları düzeyinde, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 11-14 Temmuz'da gerçekleşiyor.

Bangkok'ta 1967'de kurulan ve Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini hedefliyor.