Avrupalı gençler 26,5 yaşında ailelerinden ayrı ev kuruyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde gençler ortalama 26,5 yaşında ailelerinden ayrılarak kendi evlerine çıkıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde gençlerin ortalama kaç yaşında kendi evlerini kurduklarına ilişkin 2021 yılı verilerini yayımladı.

Buna göre, Avrupalı gençler ortalama 26,5 yaşında ailelerinin evlerinden ayrıldı.

Kadınlar, erkelerden daha erken yuvadan ayrılarak ayrı ev kurdu.

Avrupa'da kadınlar ortalama 25,5, erkeler ise ortalama 27,4 yaşında ailelerinden ayrı yaşamaya başladı.

AB ülkeleri arasında gençlerin en erken yaşta evden ayrıldığı ülke İsveç oldu. İsveç'te gençler ortalama 19 yaşında ayrı eve yerleşti.

İsveç'i en yakın 21,2 yaş ile Finlandiya, 21,3 yaş ile Danimarka, 22,7 yaş ile Estonya, 23,3 yaş ile Hollanda, 23,6 yaş ile de Almanya ve Fransa izledi.

En ileri yaşta kendi evini kuranlar ise Portekiz'de belirlendi. Portekiz'de kendi evine çıkma yaşı 33,6 oldu. Gençlerin kendi evlerine çıkma yaşı Hırvatistan'da 33,3, Slovakya'da 30,9, Yunanistan'da 30,7, Bulgaristan'da 30,3, İtalya'da 29,9, Malta ve İspanya'da 29,8 olarak tespit edildi.

Eurostat'ın 2020 yılı verilerine göre, Türkiye'de gençler ortalama 27,8 yaşında ayrı ev kurarken, erkekler 29,8 yaşında, kadınlar 25,8 yaşında kendi evlerine çıkıyor.