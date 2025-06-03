Avrupa Yatırım Holding, Faktoring Sektörüne Stratejik Adım Atıyor

Avrupa Yatırım Holding, Faktoring Sektörüne Stratejik Adım Atıyor
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Avrupa Yatırım Holding, sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma hedefiyle farklı sektörlerde yatırımlarını sürdürüyor. Son bir yılda Borsa İstanbul'daki şirket sayısını üçe çıkaran holding, finansal hizmetler alanındaki portföyünü genişletmek amacıyla İstanbul Şişli'de faaliyet gösteren Yeditepe Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin %100 hissesinin devralınması için görüşmelere başladı.

Ramazan Burak Telli:

Avrupa Yatırım Holding'ten Faktoring Sektörüne stratejik adım

Farklı sektörlerde sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma hedefiyle yatırımlarını sürdüren Avrupa Yatırım Holding son 1 yılda 2 önemli hamle yaparak Borsa İstanbul'daki şirket sayısını 3 e çıkartmıştır.

Ekim 2024 de Halka açık Ulaşlar Turizm firmasının A grubu yönetim kurulu imtiyazlı hisseleri ve yönetim kurulu devralınmıştır.

Ocak 2025 de ise Holdingin"ATPAY" koduyla kurduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır.

Mayıs 2025 de finansal hizmetler alanındaki portföyünü genişletmek amacıyla önemli bir adım daha atan Holding, İstanbul Şişli'de faaliyet gösteren Yeditepe Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin %100 hissesinin devralınması amacıyla görüşmelere başladığını duyurdu.

Bu kapsamda, hisse devrine ilişkin gerekli yasal süreçlerin başlatılması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na resmi başvuruda bulunulacaktır. Söz konusu pay devrine ilişkin süreç halen devam etmekte olup, gelişmeler oldukça kamuoyuyla ve yatırımcılarla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

Sağlık, Tarım, Turizm ve Enerji gibi güçlü büyüme potansiyeline sahip sektörlerdeki kurumsal yatırımlarıyla tanınan Avrupa Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, finansal hizmetler sektöründeki bu stratejik hamleyle, güçlü ve istikrarlı büyümelerini farklı alanlara taşıyacaklarını ve sektöre katkı sağlamayı hedefleyeceklerini belirtmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Kaynak: Bültenler / Muhammed Furkan Güneş - Ekonomi
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