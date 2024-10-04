Avrupa ve Türkiye pazarları için Prometeon markalı lastiklerin üretimi başlıyor

Türkiye'nin tarihi Kocaeli fabrikasında üretilecek olan Prometeon markalı Serie 02 lastikleri tanıtıldı. Lansman ile birlikte Serie 02, yeni bölgesel uygulamalar için geliştirilen R02 hattı ile genişliyor. Bu ürünler ekim ayından itibaren Avrupa ve Türkiye'de satışa sunulacak.

Ticari, zirai ve iş makinesi (OTR) sektörleri için lastik geliştirme, üretim ve pazarlama alanında faaliyet gösteren Prometeon Tyre Group, Avrupa'nın ana pazarları ve Türkiye için ilk Serie 02 Prometeon markalı lastiklerini tanıttı.

Bu lansman ile Prometeon markalı lastikler Avrupa ve Türkiye pazarında sahne alıyor. Aynı zamanda Prometeon markalı lastikler, Mısır'da Serie 02'nin üretimi ve dağıtımı ile başlayan genişlemesini Afrika ve Orta Doğu pazarları için sürdürüyor. Prometeon ürün markasına geçiş hem Avrupa'da hem de Türkiye'de kademeli olarak gerçekleşecek ve bölgesel uygulamalar için geliştirilen yeni R02 modeller, Ekim ayından itibaren satışa sunulacak.

Avrupa'nın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen müşteriler ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 400'den fazla konuğun katıldığı lansman gerçekleştirildi. Katılımcılar, Kocaeli fabrikasını ziyaret etme, İstanbul'un tarihi güzelliklerini keşfetme ve İstanbul Park Pisti'nde özel bir deneyim yaşama fırsatı buldu. Prometeon lastikleriyle donatılmış kamyonları hem pistte hem de off-road'da test ettiler. Direksiyon başında, Prometeon ile spor müsabakalarında iş birliği yapan profesyonel motor sporları sürücüleri olarak; 2024 Dakar Rallisi şampiyonu Martin Macík, 2024 Dakar Rallisi'ne Prometeon lastikleriyle katılan Claudio Bellina ve Brezilya'nın önemli kamyon yarış şampiyonası olan ve Prometeon'un resmi lastik tedarikçisi olduğu Copa Truck'ta yarışan Bia Figueiredo yer aldı.

Prometeon Tyre Group CEO'su Roberto Righi, "Prometeon markalı Serie 02 lansmanı, şirketimizin tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu etkinlik, markamızın lansmanı yolunda önemli bir kilometre taşıdır. Önümüzdeki yıllarda Grup olarak müşteri ihtiyaçlarına etkili bir şekilde yanıt veren ürün ve hizmetler sunma, karşılıklı güven ve saygıya dayanan bir iş ortaklığı yaklaşımını benimseme hedefiyle çalışacak ve bu hedefe ulaşmak için hem endüstriyel hem de ticari alanlarda önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Prometeon Türkiye CEO'su Gökçe Şenocak, "Çok köklü bir geçmişimiz var. Bu geçmiş halihazırda ürettiğimiz Pirelli markamızdan kaynaklanıyor. 2017 yılı ile beraber 'güçlü gelecek' diyerek yola çıktık. 2017 yılından sonra Ar-Ge merkezimizi yeniledik. Burada Prometeon mühendisleri kendi teknolojilerimiz ile Prometeon'un akıllı lastiklerini geliştirmeye başladı. Biz ticari lastiklere odaklanan bir şirketiz. Buradaki pozisyonumuzu premium pazar olarak hedefliyoruz. Şirketimizin ana odak alanları inovasyon, teknoloji ve sürdürülebilirlik" ifadelerini kullandı.

Yeni Prometeon R02 lastikleri

Markanın lansmanı ile birlikte, Serie 02 hem Avrupa'da hem de Türkiye'de bölgesel kullanım için yeni bir model sunuyor. Prometeon markalı R02 Proway'in yanı sıra R02 Proway M1 zorlu saha şartlarının söz konusu olduğu pazarlara özel olarak geliştirildi. Yapılan açıklamaya göre; bu ürünler, farklı pazarlarda edinilen tecrübelerden yola çıkarak müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve farklı kullanım koşullarına özel çözümler sunmak için tasarlandı. R02 Proway serisi, işletme maliyetlerini optimize etmeyi amaçlayan titiz filoların taleplerini karşılayarak, kilometre, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik arasında özel bir denge sağlıyor. Aynı zamanda daha zorlu kullanım koşulları için optimize edilen R02 Proway M1 güçlendirilmiş sırt bileşenleri ve yapısal takviyeler sayesinde yüksek aşınmanın meydana gelebileceği Türkiye pazarında üstün dayanıklılığı ve kaplanabilirliği mümkün kılıyor.

Yeni ürün hattı; R02 315/70, R02 315/80 ve R02 295/80 ölçülerine sahip olacak

2022'de piyasaya sürülen Serie 02 teknolojisini daha da ileri taşıyarak tasarlanan bu ürün, 6 binden fazla lastiğin test edildiği, her türlü hava ve yol koşulunda 200 milyon kilometreden fazla mesafenin kat edildiği yoğun bir Ar-Ge programı ile geliştirildi. Bu programa, halihazırda pazarda Serie 02'yi kullanan iş ortaklarının geri bildirimleri de katkıda bulundu.

Serie 01'e kıyasla, yeni Prometeon markalı Serie 02 lastiklerinin; yüzde 15 daha fazla kilometre ömrü, yüzde 15 daha fazla dayanıklılık, yüzde 20 daha fazla sürdürülebilirlik ve yüzde 20 daha fazla kaplanabilirlik avantajları sunduğu belirtildi.

Yeni Prometeon Serie 02, grubun yenilikçilik ve sürdürülebilirlik odağı ile faaliyet gösteren Türkiye'deki Kocaeli fabrikasında üretilecek. Bu tesis aynı zamanda İtalya, Brezilya ve Mısır'daki Ar-Ge Merkezlerinin yanı sıra şirketin 2021 yılında yenilenmiş ve modernize edilmiş olan Araştırma ve Geliştirme Merkezine de ev sahipliği yapıyor. Kocaeli tesisi, grubun teknoloji, sürdürülebilirlik ve inovasyonunu ileriye taşıma konusunda stratejik bir rol oynuyor.

1960 yılında kurulan fabrika, 2 bin kişiyi istihdam ediyor. Fabrika, yıllık 1 milyon 850 bin lastik üretim kapasitesi ile Türkiye'nin önde gelen büyük kamyon ve otobüs lastik üretim merkezlerinden birisi olarak yer alıyor. Üretiminin yüzde 50'den fazlası Avrupa başta olmak üzere 87 ülkeye ihraç eden fabrikaya son yedi yılda 185 milyon eurodan fazla yatırım yapıldı.

ISO 50001 enerji sertifikasına sahip olan Kocaeli fabrikasındaki üretim süreçleri, sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlayan enerji verimliliği kriterlerini karşılamaktadır. Kocaeli üretim tesisi ayrıca yakın zamanda Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyon (ISCC) kuruluşundan ISCC Plus sertifikası aldı.

Prometeon'un üretimden satışa kadar tedarik zincirinin tamamında çevresel etkileri azaltmayı hedefleyen yeşil stratejisi doğrultusunda, Serie 02 de çevresel sürdürülebilirlik kriterleri ile geliştirildi. Bu kapsamda Prometeon, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen son IAA Transportation etkinliğinde, yüzde 80 oranında geri dönüştürülmüş ve sertifikalı malzemelerden veya yenilenebilir kaynaklı malzemelerden oluşan, A sınıfı yuvarlanma direncine sahip ilk Prometeon markalı Coach otobüs lastiği Prometeon C02'yi tanıttı. - İSTANBUL