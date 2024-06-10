Alman İş Çevreleri, Avrupa Seçimlerinden Sonra Reform Çağrısı Yapıyor

Avrupa seçimlerinin ardından Alman iş çevrelerinden Brüksel'e yönelik reform çağrıları artıyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde partisi açık ara yenilgiye uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, erken seçim kararı aldı. İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı partisi birinci çıkarken, Almanya'da da muhafazakar partiler seçimleri kazandı.

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Genel Müdürü Tanja Gönner, Avrupa seçimlerine ilişkin, "Avrupa'nın artık gecikmeksizin şimdi bir büyüme planına ihtiyacı var." dedi.

Avrupa'nın harekete geçme kabiliyetini koruması gerektiğini belirten Gönner, "Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa yanlısı partilerin hala açık bir şekilde çoğunlukta olması sevindirici. Avrupa Parlamentosu üyeleri şimdi sorumluluk almalı ve Avrupa için bir büyüme planına sahip güçlü bir liderlik ekibi üzerinde hızla anlaşmalıdır." ifadesini kullandı.

Gönner, AP'de sağ popülist milletvekillerinin sayısındaki artışın "endişe verici" bir işaret olduğunu söyleyerek, "Bu, bizim gibi Avrupa'yı şekillendirmek ve güçlendirmek isteyenlerin oranının azaldığı anlamına gelmektedir. Avrupa karşıtı partiler sosyal uyumu ve refahımızı tehlikeye atmaktadır." diye konuştu.

Avrupa'nın endüstriyel rekabet gücünün gelecek yasama döneminin en önemli önceliği olması gerektiğini savunan Gönner, şöyle devam etti:

"Yeni AB Parlamentosu ekolojiyle Avrupalı şirketlerin rekabet gücü arasında daha iyi bir denge kurmalıdır. Avrupa tek pazarının tamamlanması, serbest ticaret anlaşmalarının imzalanması ve bürokrasinin azaltılması gibi önemli ekonomi politikası konuları çok daha büyük bir rol oynamalıdır."

"Bürokrasiyi kapının dışında bırakmalı"

Alman Kimya Sanayi Birliği (VCI) Başkanı Markus Steilemann de Avrupa'nın ilerlemeye cesaret etmesi gerektiğini ifade ederek, büyük zorlukların üstesinden ancak birlikte gelinebileceğini söyledi.

Steilemann, "Pragmatizm ve hız nihayet Avrupa evine girmeli ve bürokrasiyi kapının dışında bırakmalıdır. Ekonomimizin uluslararası alanda rekabet edebilmesi ve yeşil dönüşümü ilerletebilmesi için siyasi önceliklerde net bir rota düzeltmesi yapılması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Steilemann, söz konusu rota düzeltmesinin odak noktasının ucuz enerji, açık pazarlar, akıllı düzenlemeler ve inovasyona öncelik olması gerektiğini aktardı.

"Rota terkedildi"

Alman Toptancılık ve Dış Ticaret Derneği Başkanı (BGA) Dirk Jandura da Avrupalı seçmenin verdiği yetkinin kıtanın rekabetçiliğini güçlendirilmesi için kullanılması gerektiğini ifade ederek, "Avrupa seçimlerinin sonuçları açıktır. Bu sonuçlar bürokratlar için bir dur işareti ve aynı zamanda Avrupa'da ekonomik reform gündeminin başladığına dair bir sinyaldir. Seçmenler şu talimatı verdi; ebedi düzenlemelere son, daha fazla özgürlük ve rekabete evet." değerlendirmesini yaptı.

Avrupa Birliği'nin harika bir fikir olduğunu ve birçok tarihi başarıya imza attığını anlatan Jandura, şunları kaydetti:

"İç pazar, serbest dolaşım ve avro bunlardan sadece birkaçı. Bunlar da kıtanın ekonomik gücünde yatmaktadır. Ancak son yıllarda bu net rota dikkatsizce terk edildi; bürokrasi ve düzenleme çılgınlığı, ahlaki kibir ve siyasi eğitim üstünlüğü ele geçirdi. Bugün Avrupa diğer ekonomik alanların gerisinde kalmaktadır ve bu kendi hatasıdır. Buna bir son verilmelidir. Avrupalılar bunu dün Parlamento ve yeni Komisyon'un seçim defterine yazdılar. Portekiz'den Finlandiya'ya, Dublin'den Atina'ya, refahımızın, barışımızın ve halkımızın özgürlüğünün ayrıntılı düzenlemelere ve devlet tarafından dayatılan raporlama yükümlülüklerine değil, ekonomik güce ve cazip konum koşullarına bağlı olduğunun farkına varılmıştır."

Almanya'da AP seçimlerini muhafazakar Hristiyan Birlik Partileri kazandı

Almanya Federal Seçim Kurulu, AP seçimlerine ilişkin geçici sonuçları açıkladı.

Buna göre AP seçimlerini muhafazakar Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) önde bitirdi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 23,7, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) yüzde 6,3 ile toplamda yüzde 30 oya ulaşarak seçimi 1. tamamladı.

AP seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise geçen döneme göre oylarını 4,9 puan artırdı ve yüzde 15,9'la 2. oldu.

CDU yüzde 23,7, AfD yüzde 15,9, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 13,9, Yeşiller 11,9, CSU yüzde 6,3, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) yüzde 6,2, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5,2 oy aldı.

İktidar, seçimlerin kaybedeni oldu

Almanya'da koalisyon hükümetinde bulunan Yeşiller, geçen seçime göre 8,6 puan kaybıyla büyük hezimet yaşadı.

İktidarın diğer ortağı SPD 1,9, FDP de 0,2 puan oy kaybetti.

Buna karşın kardeş partiler olan CDU-CSU'nun toplam oy oranı 30'u buldu.

Geçici sonuçlara göre Almanya'da AP'ye gidecek 96 milletvekilinin partilere göre dağılımı şöyle oldu:

"CDU 23, CSU 6, AfD 15, SPD 14, Yeşiller 12, BSW 6, FDP 5, Sol Parti 3, Özgür Seçmenler 3, Volt 3 ve diğer partiler 6."

Katılım, geçen seçimlere göre 3,4 puan artarak yüzde 64,8 olarak gerçekleşti.

Almanya'da AP seçimlerinde 35 siyasi parti ve oluşumdan 1413 aday yarıştı.