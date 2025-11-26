Haberler

Avrupa Parlamentosu, Orman Tahrip Yönetmeliği'nin Uygulanmasını Bir Yıl Erteledi

Avrupa Parlamentosu, orman alanlarına zarar verilerek üretilen ürünlerin ithalatını düzenleyen yasa taslağının uygulama tarihini bir yıl ertelemeyi kabul etti. Büyük işletmeler için yeni yönetmelik 30 Aralık 2026, küçük işletmeler için ise 30 Haziran 2027 tarihine kadar yürürlüğe girecek.

Avrupa Parlamentosu (AP), orman alanlarına zarar verilerek üretilen çeşitli ürünlerin Avrupa Birliği'ne (AB) ithal edilmesini önleyecek yeni kuralların 1 yıl daha ertelenmesine destek verdi.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Orman Tahrip Yönetmeliği'nin uygulamaya girmesinin 1 yıl daha ertelenmesini içeren belge 402 evet oyuyla kabul edildi.

Buna göre, AB'de satılan ürünlerin ormansızlaştırılmış topraklardan elde edilmemesini sağlamak amaçlı hazırlanan yasanın uygulanması konusunda işletmelere ek 1 yıl süre verilecek.

Bu çerçevede AB'deki büyük işletmeler 30 Aralık 2026'dan, küçük işletmeler ise 30 Haziran 2027'den itibaren yeni yönetmeliğin içeriğine uymakla yükümlü olacak.

Orman tahrip kuralları kapsamında, AB üyesi 27 ülkeye kakao, kauçuk, soya, sığır eti, kahve, palmiye yağı ve diğer çeşitli ürünleri satan şirketlerin tedarik zincirlerinde orman alanlarına zarar verilmediğini kanıtlaması gerekiyor. Söz konusu yeni kuralların uygulaması geçen yıl da ertelenmişti.

AB işletmeleri kurallara erteleme talep ediyordu.

Yeni kurallar, AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
