Avrupa Parlamentosu'ndan 2040'a Kadar Emisyonların Yüzde 90 Azaltılması İçin Destek

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin emisyonlarını 2040'a kadar yüzde 90 azaltılmasını içeren teklife destek verdi.

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Birliğin 2040 yılı iklim hedefini belirleyecek yasa teklifine ilişkin ortak pozisyon görüşüldü.

AP milletvekilleri, AB ülkelerine 2040 yılına kadar net sera gazı emisyonlarında 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 90'lık bir düşüş hedefi getirilmesini içeren belgeyi 379 "Evet" oyuyla destekledi.

Belgede, "AB ülkelerinin 2036'dan itibaren net emisyonlarının yüzde 5'i kadar uluslararası karbon kredileri kullanabilecekleri" ifadesi yer aldı.

AB üyesi ülkeler de 5 Kasım'da 2040 yılına kadar net sera gazı emisyonlarında 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 90'lık bir azalma öngören bağlayıcı bir hedef getirilmesinde anlaşmaya varmıştı.

Bu aşamadan sonra yasal düzenleme AP ve üye ülke temsilcileri arasında müzakere edilerek son halini alacak.

Halihazırda, AB, sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar 1990 yılındaki seviyelere kıyasla yüzde 55 azaltmayı, 2050'de de net sıfır emisyona ulaşarak iklim nötr olmayı hedefliyor.