Avrupa Parlamentosu, akıllı telefonlara tek tip şarj istiyor

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeyi destekledi.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi ve elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan yönetmelik değişikliği ele alındı.

AP milletvekilleri, AB ülkelerinde satılan tüm telefon, tablet ve dijital kameraların ortak bir şarj bağlantı noktasına sahip olmasını öngören düzenlemeye ilişkin müzakere pozisyonunu belirleyen belgeye onay verdi.

Belgeye göre, USB-C taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi olacak.

Akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör gibi cihazlarda USB-C şarj girişi yer alacak. Böylece, tek bir şarj cihazı, çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek.

Tüketiciler, yeni cihazları için kablo ve şarj aleti satın almak zorunda olmayacak.

Akıllı saat, bileklik ve sağlık ekipmanları gibi küçük cihazlar ise söz konusu USB-C girişi kuralından muaf olabilecek.

Söz konusu uygulamayla elektronik atıkların azaltılması hedefleniyor. Bu aşamadan sonra AP ile AB Konseyi düzenlemenin son halini müzakere edecek.

Halihazırda çoğu Android cihaz USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlar da aynı girişi kullanıyor. Bu düzenlemenin özellikle Apple firmasını etkilemesi bekleniyor.

Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.