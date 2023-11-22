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Avrupa Parlamentosu, AB-Yeni Zelanda Serbest Ticaret Anlaşması'nı Onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ile Yeni Zelanda arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) onayladı. Anlaşma ile karşılıklı ticaret ve yatırımların serbestleşmesi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.