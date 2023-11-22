Avrupa Parlamentosu, AB-Yeni Zelanda Serbest Ticaret Anlaşması'nı Onayladı
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ile Yeni Zelanda arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) onayladı. Anlaşma ile karşılıklı ticaret ve yatırımların serbestleşmesi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ile Yeni Zelanda arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) onayladı.
Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB-Yeni Zelanda ticaret anlaşması ele alındı.
AP milletvekilleri, ticaret anlaşmasını 524 "Evet", 85 "Hayır" oyla kabul etti.
AB-Yeni Zelanda ticaret anlaşması müzakereleri geçen yıl tamamlanmıştı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin ve AP'nin onayı bekleniyordu.
Anlaşmayla karşılıklı ticaret ve yatırımların serbestleşmesi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Gümrük vergilerini büyük ölçüde kaldıracak anlaşmanın karşılıklı ticareti yüzde 30 artırması bekleniyor.
AB ile Yeni Zelanda arasında karşılıklı ticaret geçen yıl yaklaşık 9 milyar avro seviyesinde gerçekleşmişti.
AB ülkelerinin anlaşmaya, gelecek hafta resmi onay vermesi öngörülüyor. Anlaşmanın, Yeni Zelanda tarafından onaylanmasının ardından 2024 ortalarında yürürlüğe girmesi bekleniyor.