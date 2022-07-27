Avrupa otomotiv pazarı yüzde 17,6 daraldı

Avrupa otomotiv pazarı 2022 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre 17,6 azaldı. Toplam 1 milyon 246 bin 403 adet satış gerçekleşti.

Avrupa otomotiv pazarı 2022 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 azaldı ve 1 milyon 246 bin 403 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının Haziran ayında Avrupa otomotiv pazarı 1 milyon 513 bin 539 adetti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2022 Haziran ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesini paylaştı. Buna göre, otomobil pazarı 2022 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 azaldı ve toplam 1 milyon 66 bin 137 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Haziran ayında Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 281 bin 892 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Haziran ayında yüzde 26 azalış gösterdi ve 146 bin 451 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Haziran ayında 197 bin 917 adet satış gerçekleşmişti. AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2022 Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8, otomobil pazarı yüzde 13,7 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 24 azalış gösterdi.

Otomotiv pazarı 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 14,8 azaldı ve 6 milyon 615 bin 4 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının aynı döneminde 7 milyon 768 bin 154 adet toplam satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2022 Ocak-Haziran döneminde 2021 yılı aynı dönemine göre yüzde 13,7 azaldı ve toplam 5 milyon 597 bin 656 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde otomobil pazarı 6 milyon 485 bin 862 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 24 azaldı ve 824 bin 819 adede düştü. 2021 yılının aynı döneminde 1 milyon 85 bin 164 adet satış gerçekleşmişti. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye geçen yıla göre yüzde 8,8 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 10,3 düşüş ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 5,6 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 5. ülke olarak yer aldı.

(İHA)