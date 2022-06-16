Avrupa otomobil pazarı yüzde 12,5 daraldı

Avrupa otomobil pazarı Mayıs ayında yüzde 12,5 geriledi. Toplam 948 bin 149 adet satış gerçekleşti.

Avrupa otomobil pazarı 2022 Mayıs ayında 2021 Mayıs ayına göre yüzde 12,5 azaldı ve toplam 948 bin 149 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Mayıs ayında Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 83 bin 255 adetti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2022 Mayıs ayı Avrupa otomobil pazar değerlendirmesini paylaştı. Rapora göre, otomobil satışları 2022 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 12,9 azaldı. Otomobil pazarı 2022 Ocak-Mayıs döneminde 2021 yılı aynı dönemine göre yüzde 12,9 azaldı ve toplam 4 milyon 531 bin 598 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde otomobil pazarı 5 milyon 203 bin 970 adetti. 2022 Mayıs ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 azalış ve 214 bin 148 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; 2022 Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 33,2 ile Litvanya, yüzde 24 ile Avusturya ve yüzde 23,5 ile Portekiz oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 65,9 ile İzlanda, yüzde 35,2 ile Bulgaristan ve yüzde 24 ile Romanya oldu. 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine düşüş yaşanan pazarlar sırasıyla yüzde 24,5 ile Litvanya, yüzde 24,3 ile İtalya ve yüzde 22,9 ile Danimarka oldu. Ocak-Mayıs döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 61,1 ile İzlanda, yüzde 32,9 ile Romanya ve yüzde 17,5 ile Bulgaristan oldu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi