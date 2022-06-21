Avrupa'nın tüketim mal ve hizmetlerinde en pahalı ülkesi İsviçre

Avrupa'da tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke, İsviçre oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılına ilişkin "hanehalkı nihai tüketim harcamalarına göre satınalma gücü paritesi" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 40 oldu. Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 40 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

Karşılaştırmalarda 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke ( Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı.

Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında 36 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 167 ile İsviçre, en düşük ülke ise 40 ile Türkiye oldu.

Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 100 olarak gerçekleşti ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkeleri ortalamasına eşit olduğu görüldü.

Diğer alt gruplar bazında ise tüketici elektroniği endeksi 75 olarak belirlendi ve bu gruplarda Türkiye'nin fiyat düzeyi diğer alt gruplara nispeten yüksek seyretti. Buna karşılık lokanta ve oteller endeksi 40 olarak hesaplandı ve fiyatlar diğer alt gruplara göre düşük düzeyde kaldı. Giyim grubunda ise Türkiye, 33 endeks değeriyle, karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında en düşük endekse sahip ülke oldu.

Diğer alt gruplar bazında ise tüketici elektroniği endeksi 68 olarak belirlendi. Bu grupta Türkiye'nin fiyat düzeyi diğer alt gruplara kıyasla yüksek seyretti. Buna karşılık giyim endeksi 46 olarak hesaplandı ve bu grupta fiyat düzeyi diğer alt gruplara göre düşük kaldı. Lokanta ve oteller grubunda ise Türkiye, 42 endeks değeri ile karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında en düşük endekse sahip ülke oldu.

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünü gösteriyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise "ucuz" olarak ifade ediliyor.

Mal ve hizmet grupları

Çalışmada kapsanan mal ve hizmet gruplarının içerikleri şu şekilde listelendi:

"Gıda ve alkolsüz içecekler: Ekmek ve tahıllar, et, süt, yumurta, meyve, sebze, su, meyve suyu ve diğer alkolsüz içecekler,

Alkollü içecekler, sigara ve tütün: Şarap, bira, vb. alkollü içecekler, sigara ve tütün ürünleri,

Giyim: Kumaşlar, erkek, kadın, çocuk ve bebek giyim eşyaları,

Tüketici elektroniği: Televizyon, ses ve görüntü kaydeden ve oynatan cihazlar, bilgisayarlar vb.,

Kişisel ulaşım araçları: Motorlu araçlar, motosiklet ve bisikletler,

Lokanta ve oteller: Yiyecek ve içecek hizmetleri, konaklama hizmetleri."