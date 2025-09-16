Avrupa'nın Rüzgar Enerjisi Kapasitesi 2030'a Kadar 441 Gigavata Ulaşacak

Avrupa'da 2030'a kadar 178 gigavatlık yeni rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alınması ve toplam kapasitenin 441 gigavata ulaşması bekleniyor.

AA muhabirinin Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope verilerinden yaptığı derlemeye göre, ilave edilecek toplam kapasitenin 133 gigavatı 27 Avrupa Birliği üyesi ülkeden gelecek.

Bu yılın ilk altı ayında ilave edilen 6,8 gigavatlık rüzgar kapasitesi ile toplam rüzgar enerjisi kurulu gücünü 291 gigavata çıkaran Avrupa'da 254 gigavat karasal, 37 gigavat deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi kurulu gücü bulunuyor.

Avrupa'da bu yıl dahil 2030'a kadar ilave edilecek 178 gigavatlık kurulumla toplam rüzgar enerjisi kapasitesi 441 gigavata ulaşacak. Bunun 361 gigavatını karasal rüzgar enerjisi oluştururken, 80 gigavatı deniz üstü rüzgar santrallerinden gelecek.

34 milyar avroluk yatırım istenilen etkiyi oluşturmadı

Bu yılın ilk 6 ayında rüzgar enerjisine 34 milyar avro tutarında yatırım yapılmasına ve geçen yıl yapılan toplam yatırım tutarını geçmesine rağmen rüzgar enerjisi Avrupa'da istenilen hızda ilerlemiyor.

Projelerdeki izin süreçleri Avrupa genelinde rüzgar enerjisinin genişlemesinin önündeki en büyük engellerden biri olarak değerlendiriliyor.

Rapora göre, elektrifikasyonun beklenenden yavaş ilerlemesi, Avrupa'daki rüzgar enerjisi görünümünü olumsuz etkiliyor.

Elektrik şebekeleri yenilenebilir yatırımları için kritik önemde

Elektrik şebekelerinin modernizasyonu ile yenilenebilir enerji kurulumlarına uygun hale gelmesi, rüzgar enerjisi dahil tüm yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasında önem taşıyor.

WindEurope'a göre elektrik şebekeleri yeterince hızlı genişlemiyor veya modernize edilmiyor. Gelecekteki ihale takvimlerine ilişkin belirsizlikler ve zayıf tasarlanmış destek mekanizmaları da kurulumlarda gecikmelere yol açıyor.

Öte yandan Avrupa'da deniz üstü rüzgar enerjisi tedarik zinciri zor bir dönemden geçiyor. Limanların yeterince kapasitesini artırmaması büyük ölçekli ekipmanların taşınmasında zorluk yaratıyor.

Karasal rüzgar enerjisi yatırımlarının, 2030'a kadar yapılacak kurulumların büyük çoğunluğunu oluşturmaya devam edeceği öngörülüyor.