Avrupa'nın en büyük otobüs ve seyahat araçları fuarı Busworld Europe, Brüksel'de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Fuarda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 40'a yakın ülkeden 489 katılımcı, elektrikli otobüs ve minibüsler başta olmak üzere, yedek parça, iç dekorasyon ve döşeme alanlarındaki yeni ürünlerini sergileme imkanı buldu. Fuar süresince birçok firma son geliştirdikleri ürünlerin prömiyerini de yapacak.

Avrupa'nın en büyük otobüs ve seyahat araçları fuarı Busworld Europe başladı

Avrupa'nın en büyük otobüs ve seyahat araçları fuarı Busworld Europe, Brüksel'de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Expo Center'da bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen Busworld Europe fuarının açılışı yapıldı.

Toplam 78 bin metrekare alana yayılan fuarda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 40'a yakın ülkeden 489 katılımcı, elektrikli otobüs ve minibüsler başta olmak üzere, yedek parça, iç dekorasyon ve döşeme alanlarındaki yeni ürünlerini sergileme imkanı buldu.

Karsan, Otokar, BMC, Temsa ve Anadolu Isuzu'nun da aralarında bulunduğu toplam 93 Türk firması fuarda yer alıyor.

Fuara yenilikçi, çevre dostu ve sürdürülebilir araçlar damga vuruyor.

Bütün büyük üreticilerin özellikle elektrikli ve hidrojenli otobüs ve minibüs modelleri tanıtılıyor.

Fuar süresince birçok firma son geliştirdikleri ürünlerin prömiyerini de yapacak.

Dünyanın önde gelen otobüs üreticileri, araçları ve yeni modelleri hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunacak.

12 Ekim'e kadar devam edecek Busworld Europe fuarı, 1971'den bu yana her iki yılda bir Belçika'da yapılıyor.