Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarı İstanbul'da 8. kez kapılarını açtı

Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği olma özelliğini taşıyan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) 8'incisi başladı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen, Türk moda endüstrisinin küresel ölçekteki prestij organizasyonu olan fuar, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuarda Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün üretim gücünü, tasarım kabiliyetini ve ticaret vizyonunu tüm dünyaya tanıttıklarını ifade etti.

Yıllar itibarıyla güçlenerek büyüyen ihracat camiasıyla birlikte zorlu küresel konjonktüre rağmen ülkenin 2024'te birçok önemli başarıya imza attığını belirten Ağar, şunları kaydetti:

"Ekonomimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde büyüyerek çok daha güçlü bir yapıya kavuşmuştur. 2024'te yüzde 3,2 büyüyen ekonomimizde bu büyümenin yüzde 1,1 puanlık kısmı doğrudan net ihracattan gelmiştir. 2025'in ilk çeyreğinde de bu ivme korunmuş ve Türkiye ekonomisi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 büyüme kaydetmiştir. Böylece ülkemiz kesintisiz 19 çeyrektir büyüyen ve istikrarını koruyan bir ekonomi olarak yoluna kararlılıkla devam etmektedir."

Ağar, bu yılın ocak-temmuz döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 156,3 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, "Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracatımız da 270 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." diye konuştu.

Söz konusu başarıların arkasında büyük pay sahibinin hazır giyim ve konfeksiyon sektörü olduğuna işaret eden Ağar, "Sektörümüz Türkiye'nin 1980'lerde başlayan ihracata dayalı büyüme yolculuğunda her zaman öncü ve itici bir rol oynamıştır. Yıllar içinde ölçeğini büyüten, rekabetçiliğini artıran sektörümüz bugün sadece küresel markaların güçlü bir tedarikçisi olmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi markalarıyla da Türk malı imajını dünyanın dört bir yanında gururla temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

"Sektörümüz ekonomimize güç katmaya devam etmiştir"

Ağar, dünya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında ülkenin geçen yıl dünyada 7. sırada yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği'ndeki (AB) daralmaya rağmen ise sektörümüz 2024'te AB'nin en büyük dördüncü tedarikçisi olması konumunu başarıyla sürdürmüştür. Sektörümüz 15 milyar 800 milyon dolarlık net ihracat katkısı sağlayarak ekonomimize güç katmaya devam etmiştir. 2025'in 7 ayında ise hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatımız 10 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir."

Hedef pazarlarda Türk ürünlerinin bilinirliğini artırmak, firmaların etkinliğini güçlendirmek ve ihracatın sürdürülebilir şekilde büyümesini sağlamanın temel öncelikler arasında yer aldığını dile getiren Ağar, sektörel desteklere ilişkin bilgi verdi.

Ağar, ihracatın finansmanında da birçok önemli çalışmayı yürütmeye devam ettiklerini belirterek, ihracatçıların dünya pazarlarına daha güvenli açılmalarını sağlayacak güçlü bir finansman altyapısını oluşturmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü anlattı.

"Şimdiye kadar düzenlenen 7 fuarda 195 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptık"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de IFCO'nun küresel bir marka haline dönüşmesinde istişarenin ve ortak aklın rolünü unutmadıklarını belirterek, "Şimdiye kadar düzenlenen 7 fuarda 195 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptık." diye konuştu.

IFCO ve TEXHIBITION'ın hazır giyim ve tekstil sektörü için bir dönüm noktası olduğunu anımsatan Gültepe, "Ancak, fuarlarımız başladıktan bir sene sonra küresel talepteki daralmadan kaynaklı sıkıntılarımız oldu. Sonrasında ise enflasyonla kur arasındaki denge bozulduğu için rekabetçiliğimiz zayıfladı. Yüksek faiz düşük kur politikası, emek yoğun sektörlerimize büyük zarar verdi." ifadelerini kullandı.

Gültepe, tekstil ve hazır giyimin Türkiye için hala stratejik sektör olduğunu düşündüğünü dile getirerek, "Yüksek teknolojinin imkanlarını kullanmak, tasarıma çok daha önem vermek, markalaşma ve katma değerli ürün yapma noktasında dönüşüm gerekiyor." şeklinde konuştu.

Enflasyonun üretimi ve ihracatı artırarak düşürülebileceğine işaret eden Gültepe, şunları kaydetti:

"Üretimi azaltarak yapamayız bunu, ihracatı artırmamız lazım. Rekabet konusunda bozulan dengeleri, korelasyonları özellikle 2025'in son çeyreğinden sonra tekrar kazanmamız lazım ki hazır giyim, tekstil, mobilya, deri, çelik, makine ve diğer sektörler Türkiye'nin ihracatına büyük katkı sunsun."

"Tünelin ucundaki ışık, bu sektörün gücü ve vizyonudur"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise sektörün ihracatının son iki yılda 22 milyar dolarlardan 18 milyar dolar düzeyine gerilediğini hatırlatarak, "Ama burada kaslarımızın hala çok kuvvetli olduğunu biliyoruz, yaşadığımız zorluklar var. En çok da enflasyonla kur arasındaki korelasyonun kaybolmasından dolayı büyük bir baskı altındayız." diye konuştu.

Kısmen kaybedilen rekabetçiliği yeniden kazanmak için hükümetle beraber atılması gereken adımlar olduğuna dikkati çeken Avdagiç, bu adımların atılmasıyla birlikte sektörün daha önceki rakamların da üzerine çıkacağını söyledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da IFCO'nun yaz döneminde dahi yoğun katılımla gerçekleşmesinin sektörün geleceğe olan güveni yansıttığını söyleyerek, "Türkiye'nin sanayisinin, ihracatının köklerini geleceğe taşıyacak, dünyaya sözünü geçirecek sektörlerden biri hazır giyim sektörüdür. Zaman zaman karamsar tabloya neden olan gelişmeler olsa da tünelin ucundaki ışık, bu sektörün gücü ve vizyonudur." ifadelerini kullandı.

30 bin profesyonel alıcı firmalarla buluşacak

İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ise fuarın Türk modasının küresel ritmini belirleyen bir merkez haline geldiğini belirtti.

Bugüne kadar 3 binden fazla firmanın katılım sağladığını ve 165 ülkeden 195 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını ifade eden Paşahan, İHKİB'in son üç yılda dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluştuğunu, ayrıca AB'den sağlanan 37 milyon avroluk hibe desteğiyle dijital ve yeşil dönüşüm projeleri yürüttüklerini dile getirdi.

Paşahan, sektörün son yıllarda zorlu bir dönemden geçtiğini, küresel dalgalanmalar, yüksek faiz, düşük kur ve ham maddeye yönelik ek vergi ve zamların maliyet baskılarını artırarak ihracatçıların rekabet gücünü olumsuz etkilediğini kaydederek, bu zorlu dönemin geride kaldığına inandıklarını belirtti.

IFCO'yla İstanbul'u dünya moda ekosisteminin merkezi haline getirdiklerini ifade eden Paşahan, bu sezon fuarda, 100'ü aşkın ülkeden gelen 30 bin profesyonel alıcının firmalarla buluşacağını söyledi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IFCO, 22 Ağustos Cuma akşamına kadar ziyaret edilebilecek.