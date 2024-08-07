Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarı İstanbul'da 6. kez kapılarını açtı

Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği olma özelliğini taşıyan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) 6'ncısı başladı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen, Türk moda endüstrisinin küresel ölçekteki prestij organizasyonu olan fuar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarı olma özelliğini taşıyan fuar, 30 bin metrekarelik alanda küresel hazır giyim alım grupları ve binlerce alıcıyı bir araya getirdi. Fuar için onlarca alım grubunun yanı sıra 5 kıtadan, 150'yi aşkın ülkeden binlerce seçkin alıcı İstanbul'a geldi

Fuarın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, yaz dönemi olmasına rağmen küresel markaların IFCO'ya büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Sektörün fiyat tutturmakta zorlandığı bir dönemde 150'yi aşkın ülkeden 10 bin civarında alıcının İstanbul'a gelmesinin anlamlı olduğunu vurgulayan Gültepe, şöyle devam etti:

"Elbette özellikle Avrupalı, Amerikalı markaların ilgisi bir tesadüf değil. Çünkü moda endüstrisinde küresel oyuncu, üretimde marka ülkeyiz. Tasarım gücümüzle, hızımızla, kaliteli üretimimizle, Avrupa gibi büyük bir pazara yakınlığımızla rakiplerimizden ayrışıyoruz. Nitekim bu artılarımızı yıllarca ülkemiz için fırsata çevirdik. Hazır giyim en çok ihracat gerçekleştiren sektörler arasında hep ilk üçte yer aldı. Daha da önemlisi hazır giyim ve konfeksiyon net ihracatçı sektör. Örneğin 2022'de ülkemize 18,6 milyar dolar net döviz kazandırdık. Giyim markalarımızın 100'ün üzerinde ülkede 3 binden fazla mağazası var. Bu sektörün ülke ekonomisi için orta ve uzun vadede de kritik önemini koruyacağına inanıyoruz. Bütün stratejilerimizi, oyun planlarımızı bu doğrultuda kurguluyoruz. Tasarım, inovasyon, markalaşma ve yeşil dönüşüm konusunda hem İHKİB hem de TİM olarak firmalarımıza rehberlik yapıyoruz."

"Yaşadığımız sorunların çözümsüz olmadığını biliyoruz"

Mustafa Gültepe, hem dış hem de iç konjonktür nedeniyle ihracatta sancılı bir süreçten geçtiklerini belirterek, küresel pazarlarda talebin daralması ve maliyetlerindeki artışlar nedeniyle müşteri kaybı yaşadıklarını söyledi.

Kayıpta pazarlardaki daralmanın kısmi etkisinin görmezden gelinemeyeceğini dile getiren Gültepe, "Ancak bugün yaşadığımız sorunun temelinde girdi maliyeleriyle kurun paralel hareket etmemesi yatıyor. Geçen hafta Sayın Bakanımızla ihracat verilerimizi Kayseri'de açıkladık. Toplam ihracatımız takvim etkisiyle temmuz ayında yüzde 13,8 arttı. Genel ihracatta da yüzde 4,1 artıdayız. Hazır giyimde de temmuzu artışla kapattık. 7 aylık hazır giyim ihracatında ise geçen yıla göre yüzde 10,2 eksideyiz." diye konuştu.

Gültepe, arzu etmedikleri bir tablo ile karşı karşıya olduklarının altını çizerek, "Yine de her şeye rağmen geleceğe umutla bakmak istiyoruz. Hazır giyim sektörü geçmişte de birçok badire atlattı. Sektör zor günlerden her defasında güçlenerek çıkmayı başardı. Bugün yaşadığımız sorunların da çözümsüz olmadığını biliyoruz." dedi.

"Türk hazır giyim sektörü muazzam bir aşama katetti"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de Türk hazır giyim sektörünün artık üretim üssü olma kalıbına sığmadığını ve muazzam bir aşama katettiğini söyledi.

Sektörün, İHKİB önderliğinde küresel bir hazır giyim ve moda fuarını hayata geçirmeyi başardığını dile getiren Avdagiç, "Bundan sonra diğer hedeflere ulaşmak bize göre sadece zaman meselesi. Ümit ediyorum ortaya konan hedeflere her fuarda kademe kademe ulaşma noktasında büyük başarı gösterilecek." diye konuştu.

Avdagiç, "Fuarın tek bir rakibi var o da kendisi. Bundan sonra fuarın en önemli görevi kendi etkinliğini daha iyi noktaya taşımak ve uluslararası anlamda daha güzel yere getirmek." ifadelerini kullandı.

"IFCO, kısa sürede Türkiye ve sektörümüz için önemli bir marka oldu"

İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ise ihracatçı birlikleri ve sektör dernekleriyle birlikte el ele vererek 30 yıllık hayali hayata geçirdiklerini belirterek, fuarı kısa sürede uluslararası etkinlik haline getirdiklerini söyledi.

Bugüne kadar düzenlenen IFCO'larda 182 ülkeden 120 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını dile getiren Paşahan, şubatta düzenlenen organizasyonda 38 bini aşan ziyaretçiyle rekor kırdıklarını anımsattı.

Paşahan, "IFCO'yu hem sektöre hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bir fuar haline getirdik. Uluslararası fuar organizatörleri IFCO'dan övgüyle bahsediyorlar." diye konuştu.

Fuarın aldığı devlet desteklerinden bahseden Paşahan, şöyle devam etti:

"Dünyanın en başarılı fuar organizatörlerinin övgüyle bahsettiği IFCO, kısa sürede Türkiye ve sektörümüz için önemli bir marka oldu. IFCO'nun artık prestijli fuarlar arasına alınma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Sayın Bakanımızın (Ticaret Bakanı Ömer Bolat) her zaman olduğu gibi bu konuda da moda endüstrimizden desteğinizi esirgemeyeceğine gönülden inanıyoruz. 6. IFCO'ya kadın, erkek ve çocuk giyimden, denim ve spor giyime, deri ve kürk konfeksiyondan ayakkabıya tüm ürün gruplarından firmalarımız katılıyor. Son dönemde rekabetçilik konusunda büyük sıkıntılarımız var. Fiyat tutturmakta büyük zorluklar yaşıyoruz. Global müşterilerimizin bir çoğunu kaybetme noktasındayız. Her zaman ilkleri başaran bir sektörün temsilcileri olarak bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorunların da üstesinden geleceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Yılmayacağız, Bakanlığımızın da destekleri ile fuarlar, ticaret ve alım heyetleri düzenlemeyi sürdüreceğiz. devam edeceğiz. Daha fazla çalışarak daha fazla üreterek ülkemizin en önemli sektörleri arasında yer almaya ve ihracatımızın taşıyıcı gücü olmaya devam edeceğiz."

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Bolat ve beraberindekiler fuarın açılış kurdelesini kesti.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IFCO, 9 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.