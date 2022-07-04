Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 60'a çıktı Avrupa'da kış sonunda yüzde 28 olan doğal gaz depolarındaki doluluk oranı haziran sonu itibarıyla yüzde 60'a yükseldi. Avrupa'da kış sonunda yüzde 28 olan doğal gaz depolarındaki doluluk oranı haziran sonu itibarıyla yüzde 60'a yükseldi. Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle enerjide arz problemi yaşayan Avrupa, kaynaklarını çeşitlendirme ve depoları doldurma kararı almıştı. Gelecek yıl kış aylarında doğal gaz konusunda problem yaşamak istemeyen Avrupa ülkeleri havaların ısınmasıyla depolarını doldurmaya başladı. Şubat sonunda doluluk oranı yüzde 28 olan Avrupa'nın gaz depolarında bu oran mart sonunda yüzde 26, nisan sonunda yüzde 33, mayıs sonunda yüzde 47 ve haziran sonunda yüzde 60 oldu. Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerdeki yer altı doğal gaz depolarının gelecek kışa kadar en az yüzde 80 doldurulmasını zorunlu hale getirecek mevzuatta 19 Mayıs'ta uzlaşı sağladı. Doğal gaz depolarının tamamını dolduran tek ülke Portekiz oldu. Doğal gaz tüketimi yüksek ülkelerden Almanya, depolarının yüzde 62'sini doldurdu. Polonya'nın depolarındaki doluluk oranı yüzde 97, Birleşik Krallık'ın ise yüzde 94 olarak hesaplandı. AA / Murat Temizer - Ekonomi Togo Cumhuriyeti Rusya Ekonomi Haberler

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