Avrupa'nın 4. büyük TV kulesi Endem satışa çıkarılıyor

Büyükçekmece'de bulunan Endem Televizyon Kulesi, 1 Ağustos 2023'te satışa çıkarılıyor. Satış bedeli 249 milyon 395 bin 434 TL olarak belirlendi. Kulenin içinde döner restoran, kafe, bar ve seyir terası da yer alıyor. Kulenin inşaatı 1996'da başladı ve 2002'de açıldı. İflas nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarıldığı belirtiliyor.

Büyükçekmece'de bulunan ve yaklaşık 230 metrelik uzunluğuyla dikkat çeken 'Endem Televizyon Kulesi' Büyükçekmece 1.İcra Dairesi'nin incelemeleri sonrası belirlenen 249 Milyon 395 bin 434 TL bedel ile 1 Ağustos 2023'te satışa çıkarılıyor. Endem İnşaat tarafından, inşa faaliyeti gerçekleştirilen ve yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan yapıda döner restoran, kafe, bar,ve seyir terası da yer alıyor. Kulenin, seyir terasına 60 saniyede ulaşabilen 2 adet asansörü ve giriş kısmında otopark bölümü de bulunuyor. Televizyon kulesi, 10 Mart 2017'de yaşanan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla da gündeme gelmişti.

"TRT-3 UZUN MÜDDET DENEME YAYINLARINI VERDİ"

"İFLAS NEDENİYLE İCRA YOLUYLA SATIŞA ÇIKTIĞINI DUYDUM"

"BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ İLE HİÇBİR HUKUKİ MÜLKİ BAĞI YOKTUR"

"AÇILMASI TURİSTİK AÇIDAN AVANTAJ OLUR. BÜYÜKÇEKMECE'YE DEĞİŞİK BİR HAVA VERİR"

Büyükçekmece'de yaşadığını belirten Yusuf Yangın, "Burası kullanılmıyor. Tabi ki kullanılması gerekir. Beylikdüzü ve Büyükçekmece'nin simgesi bu kule, kullanılsın. Niye şu anda boş duruyor ki? Hem Büyükçekmece hem de Beylikdüzü için gelir olur, içinde restoranları da va" şeklinde konuştu. İlçe sakini Osman Yazıcı ise, "Açılması Büyükçekmece'ye değişik bir hava verir. Hem seyir açısından, hem turistik açıdan avantaj olur. Niye bugüne kadar kaldı, bilmiyorum" diye konuştu.