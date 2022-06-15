Avrupa Merkez Bankası: Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) portföyünde yapılacak yeniden yatırım yönlendirmesinde esneklik uygulanacak - Haberler

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Avrupa Merkez Bankası: Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) portföyünde yapılacak yeniden yatırım yönlendirmesinde esneklik uygulanacak

AA - Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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Avrupa Merkez Bankası: Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) portföyünde yapılacak yeniden yatırım yönlendirmesinde esneklik uygulanacak

Avrupa Merkez Bankası: Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) portföyünde yapılacak yeniden yatırım yönlendirmesinde esneklik uygulanacak.

Avrupa Merkez Bankası: Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) portföyünde yapılacak yeniden yatırım yönlendirmesinde esneklik uygulanacak

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AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi

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