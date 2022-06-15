Avrupa Merkez Bankası: Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) portföyünde yapılacak yeniden yatırım yönlendirmesinde esneklik uygulanacak
AA - Bahattin Gönültaş - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Avrupa Merkez Bankası: Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) portföyünde yapılacak yeniden yatırım yönlendirmesinde esneklik uygulanacak.
Avrupa Merkez Bankası: Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) portföyünde yapılacak yeniden yatırım yönlendirmesinde esneklik uygulanacak
AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi